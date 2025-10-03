Controversă la Slobozia - Dinamo FOTO. „Câinii” au cerut penalty! Ce s-a întâmplat în careul Unirii

Dinamo a cerut un penalty pentru un henț comis în careu de Constantin Toma (38 de ani), jucătorul celor de la Unirea Slobozia.

Arbitrul Rareș Vidican a lăsat jocul să continue.

În ciuda ploii torențiale ce a îngreunat jocul, Dinamo a pus presiune constantă asupra porții Unirii Slobozia în prima repriză.

Toma a atins mingea cu mâna în careu, dar Vidican nu a dat penalty

În minutul 35, Alexandru Pop a câștigat un duel aerian și a trimis balonul către Eddy Gnahore. Mijlocașul l-a găsit liber pe Cătălin Cîrjan în flancul stâng și i-a trimis o pasă înaltă.

Căpitanul dinamoviștilor a preluat balonul, a avansat spre poarta ialomițenilor și a trimis o centrare pe jos către Maxime Sivis.

Balonul a trecut pe lângă Ionuț Gurău și a ajuns la fundașul lateral din Franța, care a șutat, însă mingea a fost blocată cu brațul drept de Constantin Toma.

Fotbaliștii pregătiți de Zeljko Kopic au cerut vehement lovitură de la 11 metri, însă „centralul” partidei, Rareș Vidican, a lăsat jocul să continue fără să consulte camerele VAR.

Gazonul de la Clinceni, distrus de ploaie

Meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo a fost în pericol de a fi amânat, după ce cantități serioase de apă au căzut la Clinceni.

Cu o oră înaintea startului partidei, gazonul era îmbibat în apă și mingea nu sărea în mai multe zone din suprafața de joc.

În ciuda faptului că ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi și vânt puternic până sâmbătă, la ora 04:00, oficialii au decis ca meciul să se dispute.

