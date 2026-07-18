Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi

Chelsea și Aston Villa au ajuns la un acord pentru transferul lui Morgan Rogers (23 de ani).

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Mijlocașul englez a fost dorit insistent în această vară și de Arsenal, dar ar urma să ajungă la rivala de pe Stamford Bridge, după ce campioana din Anglia a refuzat să plătească suma cerută de Aston Villa.

Chelsea l-a transferat pe Morgan Rogers! Sumă uriașă plătită de londonezi

Chelsea urmează să le plătească celor de la Aston Villa suma de 137 de milioane de euro, scrie nytimes.com.

Rogers va semna un contract valabil până în vara lui 2032, cu opțiunea de prelungire pe încă un an.

Aflat la Campionatul Mondial alături de naționala Angliei, mijlocașul urmează să fie prezent luni la Londra pentru a efectua vizita medicală.

Mutarea a fost confirmată și de jurnalistul Fabrizio Romano.

Morgan Rogers în meciul cu Argentina/ Foto: IMAGO

Morgan Rogers, cea mai scumpă achiziție din istoria lui Chelsea

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va deveni cea mai scumpă achiziție din istoria clubului londonez.

Precedentul record era deținut de Moises Caicedo, ajuns pe Stamford Bridge de la Brighton, în vara lui 2023, contra sumei de 133,4 milioane de euro.

Moises Caicedo/ Foto: IMAGO

Totodată, Rogers va deveni cel mai scump jucător britanic. Recordul fusese deja doborât în ​​această vară, după ce Man City l-a cumpărat Elliott Anderson, colegul lui Rogers de la națională, pentru suma de 135 de milioane de euro, scrie skysports.com.

În stagiunea precedentă din Premier League, viitorul jucător al lui Chelsea a fost exponențial pentru Aston Villa. A evoluat în 55 de partide, a marcat de 14 ori și a reușit 12 pase decisive.

Poreclit „Starboy” de către coechipierii de pe Villa Park, Rogers mai avea contract cu formația antrenată de Unai Emery până în vara lui 2031.

95 de milioane de euro este cota lui Rogers, potrivit Transfermarkt

Crescut la academia celor de la West Brom, Morgan Rogers a mai evoluat pentru Manchester City U23, Lincoln City, Bournemouth, Blackpool, și Middlesbrough.

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