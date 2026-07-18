Tuchel, replică pentru Trump Selecționerul Angliei răspunde acid la criticile neașteptate ale președintelui SUA
Thomas Tuchel i-a dat replica lui Donald Trump/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Tuchel, replică pentru Trump Selecționerul Angliei răspunde acid la criticile neașteptate ale președintelui SUA

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 21:19
  • Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a răspuns lui Donald Trump (80 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În cadrul unei recepții organizate la Trump Tower, președintele SUA i-a reproșat lui Tuchel că a greșit în momentul în care l-a pus și pe golgheterul Harry Kane să se apere în duelul din semifinalele cu Argentina, pierdut cu 1-2.

Ultimatumul lui Trump Ce avertisment a lansat președintele american înaintea viitorului Mondial legat de egalitatea de gen. Ce e șocant!
Citește și
Ultimatumul lui Trump Ce avertisment a lansat președintele american înaintea viitorului Mondial legat de egalitatea de gen. Ce e șocant!
Citește mai mult
Ultimatumul lui Trump Ce avertisment a lansat președintele american înaintea viitorului Mondial legat de egalitatea de gen. Ce e șocant!

Thomas Tuchel, replică pentru Donald Trump: „În asta se traduce spiritul de echipă și mentalitatea”

Întrebat despre afirmațiile facute de Donald Trump, selecționerul Angliei a avut o reacție tăioasă:

„Îl folosiți pe Donald Trump ca martor în acest caz?”, a spus Tuchel, citat de The Guardian.

Ulterior, tehnicianul în vârstă de 52 de ani a explicat că Harry Kane a ajuns să se apere din cauza modului în care a fost obligată echipa să joace, nu ca urmare a unei decizii tactice greșite.

„Asta faci atunci când te aperi într-un bloc defensiv. Asta înseamnă spirit de echipă și mentalitate. Dacă suntem împinși să ne apărăm foarte jos, atunci și Harry se apără foarte jos”, a mai spus Tuchel.

Este cicatricea pe care o purtăm cu toții, atât noi, antrenorii, cât și jucătorii. Este o înfrângere foarte dureroasă, cu care trebuie să trăim. Nu criticile și nici părerile experților sunt povara noastră, ci această înfrângere. Thomas Tuchel, selecționer Anglia

Ce a declarat Donald Trump

„În Anglia există un jucător extraordinar cu care am jucat golf. Este vorba de Harry (Kane), care a fost fantastic.

Cred că au făcut probabil o greșeală când l-au pus să joace în apărare. Ce știu eu despre fotbal? Au preluat conducerea, iar apoi l-au luat pe cel mai bun jucător al lor și l-au pus în apărare.

Trebuie să fim puțin mai ofensivi, nu-i așa? Dar nu, nu o să mă pronunț, ce știu eu despre antrenorat? Dar a fost ceva puțin neobișnuit. Harry este un tip minunat”, a spus președintele SUA.

Afirmațiile lui Trump l-au făcut pe Gianni Infantino să râdă zgomotos. Deși nu a comentat subiectul, șeful FIFA a dat de înțeles că este de aceeași părere.

Harry Kane a fost printre cei mai eficienți jucători ai Angliei la CM 2026, cu 6 goluri și o pasă decisivă, performanță reușită și de Jude Bellingham.

  • Selecționata antrenată de Thomas Tuchel va lupta pentru bronz împotriva naționalei Franței. Partida se joacă cu începere de la ora 00:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Citește și

„O aberație!” Fostul căpitan al Angliei cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”
Campionatul Mondial
20:26
„O aberație!” Fostul căpitan al Angliei cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”
Citește mai mult
„O aberație!” Fostul căpitan al Angliei cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”
Vedeta Mondialului își caută echipă Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026: „Mai vreau să joc 2-3 ani”
Campionatul Mondial
19:11
Vedeta Mondialului își caută echipă Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026: „Mai vreau să joc 2-3 ani”
Citește mai mult
Vedeta Mondialului își caută echipă Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026: „Mai vreau să joc 2-3 ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
anglia argentina donald trump thomas tuchel cm 2026
Știrile zilei din sport
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Campionatul Mondial
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Citește mai mult
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Campionatul Mondial
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Citește mai mult
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Campionatul Mondial
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Citește mai mult
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Superliga
00:13
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Citește mai mult
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
02:49
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Campionate
18.07
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Citește mai mult
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Superliga
18.07
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Citește mai mult
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Superliga
18.07
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Citește mai mult
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
B365
18.07
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
Citește mai mult
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share