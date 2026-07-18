Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a răspuns lui Donald Trump (80 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În cadrul unei recepții organizate la Trump Tower, președintele SUA i-a reproșat lui Tuchel că a greșit în momentul în care l-a pus și pe golgheterul Harry Kane să se apere în duelul din semifinalele cu Argentina, pierdut cu 1-2.

Thomas Tuchel, replică pentru Donald Trump: „În asta se traduce spiritul de echipă și mentalitatea”

Întrebat despre afirmațiile facute de Donald Trump, selecționerul Angliei a avut o reacție tăioasă:

„Îl folosiți pe Donald Trump ca martor în acest caz?”, a spus Tuchel, citat de The Guardian.

Ulterior, tehnicianul în vârstă de 52 de ani a explicat că Harry Kane a ajuns să se apere din cauza modului în care a fost obligată echipa să joace, nu ca urmare a unei decizii tactice greșite.

„Asta faci atunci când te aperi într-un bloc defensiv. Asta înseamnă spirit de echipă și mentalitate. Dacă suntem împinși să ne apărăm foarte jos, atunci și Harry se apără foarte jos”, a mai spus Tuchel.

Este cicatricea pe care o purtăm cu toții, atât noi, antrenorii, cât și jucătorii. Este o înfrângere foarte dureroasă, cu care trebuie să trăim. Nu criticile și nici părerile experților sunt povara noastră, ci această înfrângere. Thomas Tuchel, selecționer Anglia

Ce a declarat Donald Trump

„În Anglia există un jucător extraordinar cu care am jucat golf. Este vorba de Harry (Kane), care a fost fantastic.

Cred că au făcut probabil o greșeală când l-au pus să joace în apărare. Ce știu eu despre fotbal? Au preluat conducerea, iar apoi l-au luat pe cel mai bun jucător al lor și l-au pus în apărare.

Trebuie să fim puțin mai ofensivi, nu-i așa? Dar nu, nu o să mă pronunț, ce știu eu despre antrenorat? Dar a fost ceva puțin neobișnuit. Harry este un tip minunat”, a spus președintele SUA.

Afirmațiile lui Trump l-au făcut pe Gianni Infantino să râdă zgomotos. Deși nu a comentat subiectul, șeful FIFA a dat de înțeles că este de aceeași părere.

Trump on Harry Kane:



I played golf with Harry Kane, and he is a great guy.



I think perhaps they made a mistake when they made him a defensive player. They took their best player and put him in defense.



That was a bit unusual. pic.twitter.com/yZTfFPqsx9 — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Harry Kane a fost printre cei mai eficienți jucători ai Angliei la CM 2026, cu 6 goluri și o pasă decisivă, performanță reușită și de Jude Bellingham.

Selecționata antrenată de Thomas Tuchel va lupta pentru bronz împotriva naționalei Franței. Partida se joacă cu începere de la ora 00:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport