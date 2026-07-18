„O aberație!” Fostul căpitan al Angliei cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”
Campionatul Mondial

„O aberație!” Fostul căpitan al Angliei cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”

alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 20:26
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 20:26
  • FRANȚA - ANGLIA. Alan Shearer (55 de ani), fostul căpitan al britanicilor, crede că FIFA ar trebui să desființeze finala mică de la Campionatul Mondial.
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Anglia a fost la un pas de finala CM 2026. A avut 1-0 până în minutul 85, apoi a primit două goluri în 7 minute și a fost trimisă în lupta pentru bronz, unde va da peste Franța.

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Alan Shearer cere ca finala mică a Mondialului să fie desființată: „Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci”

Alan Shearer este însă nemulțumit că FIFA insistă ca echipele învinse în semifinale să se înfrunte în finala mică.

„E un meci ridicol. FIFA susține că se gândește la binele jucătorilor. Dar îi obligă să meargă la Miami și să joace pe o căldură de 37-38 de grade pentru locul 3!

E o aberație. Jucătorii ar fi trebuit să fie în drum spre casă sau chiar acasă deja și în vacanță, nu să piardă 3-4 zile ca să joace un meci inutil, care există doar pentru bani.

Sunt oameni care zic că e important să termini pe locul 3 în lume. Nu, să vă explic, tot ce vor jucătorii acum este să meargă în vacanță și să scape de turneu. Au fost eliminați și nu vor privi în urmă peste 20 de ani ca să spună că sunt mândri că au terminat pe 3 sau 4. E o aberație pentru ambele echipe.

Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci din păcate și ar trebui desființat”, a spus Alan Shearer, conform Daily Mail.

Există însă în continuare mize importante. Învingătoarea va primi un bonus suplimentar de 2 milioane de dolari, în timp ce Kylian Mbappe e în luptă directă cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter al competiției, ambii având câte 8 reușite.

Din cele 6 turnee majore continentale, 3 au renunțat la finala mică: Euro (ultima în 1980), Gold Cup (ultima în 2015) și Cupa Asiei (ultima în 2015). Copa America, Cupa Africii și Cupa Oceaniei au în continuare un meci pentru locul 3.

S-ar putea să nu mai prind un turneu câștigat de Anglia”

Shearer e pesimist și în privința șanselor Angliei de a câștiga primul Campionat European din istorie. Englezii vor fi una dintre gazdele Euro 2028, dar fostul căpitan e sceptic:

„Va trebui să batem Franța sau Spania. Zidane pare să fie noul selecționer al francezilor, va fi interesant să vedem ce se întâmplă acolo.

Spania e extraordinară. Au foarte mulți tineri jucători foarte talentați în echipă, deci foarte probabil că aceasta va fi formația pe care va trebui s-o batem.

Dacă nu câștigăm Euro 2028, s-ar putea să nu mai prind vreun turneu câștigat, din păcate, pentru că aici am avea avantajul de a juca acasă”.

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