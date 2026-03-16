Chelsea, sancțiune record!   Clubul a primit interdicție la transferuri și cea mai mare amendă din istoria Premier League!

Chelsea a primit o amendă totală în valoare de 10,75 milioane de lire sterline (12,45 milioane de euro) și o interdicție la transferuri pentru un an, cu suspendare timp de doi ani, după o anchetă coordonată de Premier League.

Gruparea de pe Stamford Bridge a primit, de asemenea, o interdicție de nouă luni la transferurile din academie, cu efect imediat, ca urmare a neregulilor înregistrării jucătorilor tineri de către club între 2019 și 2022, notează dailymail.co.uk.

Chelsea, amendată drastic și interdicție la transferuri pentru încălcări ale regulamentului

Totul vine ca urmare a încălcării normelor financiare în perioada în care magnatul rus Roman Abramovic era proprietarul clubului.

Roman Abramovic a fost forțat să vândă clubul Chelsea în vara lui 2022

Premier League a aplicat sancțiunile după ce a descoperit că, între 2011 și 2018, au fost efectuate plăți neautorizate către jucători, agenți neînregistrați și alte persoane.

Inițial, Chelsea a fost acuzată, în septembrie 2025, de 74 de încălcări ale regulamentelor.

Acuzațiile aduse la adresa londonezilor se bazează în special pe transferurile efectuate între sezoanele 2010/11 și 2015/16.

În acea perioadă au fost aduși jucători cu nume, precum Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, David Luiz, Andre Schurrle, Ramires, and Nemanja Matic.

În 2022, noul proprietar al clubului, BlueCo, a auto-raportat potențiale încălcări ale regulilor realizate de fosta conducere, iar Premier League a finalizat acum două procese disciplinare separate.

Astfel, Chelsea a acceptat amenzi în valoare totală de 10,75 milioane de lire sterline pentru încălcarea regulilor referitoare la raportarea financiară, investițiile terților și dezvoltarea tineretului.

Sancțiunea primită de londonezi depășește recordul anterior stabilit de o amendă primită de West Ham în 2007, în valoare de 5,5 milioane de lire sterline.

„În plus, Liga a investigat și potențiale încălcări ale Regulilor privind dezvoltarea tineretului din Premier League, comise de un fost membru al conducerii clubului, legate de înregistrarea de către club a jucătorilor Academiei între 2019 și 2022. Aceasta a urmat unui alt raport voluntar al clubului în 2025.

În urma acestei investigații suplimentare, a fost încheiat un acord separat de sancțiuni cu Chelsea FC, în baza căruia clubul a acceptat o interdicție imediată de nouă luni în legătură cu înregistrarea jucătorilor de la Academia de la cluburi din Premier League și EFL.

Clubul va plăti, de asemenea, o amendă de 750.000 de lire sterline”, se arată în comunicatul emis de Premier League.

Comunicatul echipei Chelsea

„Clubul de fotbal Chelsea are plăcerea de a confirma că a ajuns la o înțelegere cu Premier League în legătură cu aspecte de reglementare din trecut, care au fost semnalate de club în 2022.

Așa cum a anunțat anterior, clubul a dezvăluit voluntar și într-un mod proactiv tuturor autorităților de reglementare competente potențiale încălcări istorice ale regulilor, inclusiv raportări financiare incomplete care au fost realizate în urmă cu peste un deceniu.

În cadrul unei anchete ample realizate de Premier League, clubul a pus la dispoziție în mod proactiv mii de documente. De asemenea, atunci când Premier League a solicitat informații, clubul a furnizat prompt răspunsuri cuprinzătoare și a cooperat pentru a sprijini un proces complex și extrem de minuțios.

În plus, în timpul anchetei, clubului i-au fost furnizate dovezi suplimentare de către o terță parte cu privire la potențiale încălcări ale regulilor Premier League comise de un fost angajat într-un număr redus de tranzacții istorice ale academiei. Aceste informații au fost raportate imediat către Premier League.

Clubul dorește să clarifice faptul că, în urma unei analize financiare riguroase efectuate de Premier League, s-a concluzionat că în niciun scenariu clubul nu ar fi depășit pierderea maximă admisă de 105 milioane de lire sterline pe perioada de evaluare de trei ani prevăzută în regulament.

În consecință, nu există niciun scenariu în care clubul ar fi putut încălca limitele aplicabile din Regulamentul de rentabilitate și sustenabilitate al Premier League în perioada aplicabilă.

Clubul acceptă în totalitate termenii acordului, ale cărui detalii au fost publicate pe site-ul Premier League.

Pentru claritate, restricția de nouă luni privind înregistrarea jucătorilor din Academie se aplică imediat, dar numai jucătorilor din Academie care au fost înregistrați anterior la un alt club din Premier League sau din EFL în ultimele 18 luni.

Aceasta nu se aplică jucătorilor actuali ai Chelsea, jucătorilor internaționali sau jucătorilor care solicită prima înregistrare la categoria Under 9.

Ne bucurăm că această chestiune a fost soluționată”, a transmis Chelsea.

