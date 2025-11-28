Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu

28.11.2025
  • Comisia de Disciplină din cadrul FRF a judecat situația de la partida dintre CSM Slatina și Chindia Târgoviște, scor 1-1.
  • Meciul s-a jucat pe data de 1 noiembrie, în etapa #12 din Liga 2.

La acel moment, suporterii târgovișteni au avut câteva scandări împotriva Partidului Social Democrat, dar și la adresa fanilor adverși.

Chindia Târgoviște, avertisment din partea Comisiei de Disciplină

La aproape o lună de la incident, Comisia de Disciplină a luat o decizie în privința formației dâmbovițene.

În deplasarea de la Slatina, fanii Chindiei au avut două scandări: „PSD, m..e PSD”, respectiv „La țărani, m..e la țărani”, motiv pentru care cazul a ajuns pe masa Comisiei.

Fiind la prima abatere de acest fel, clubul din Târgoviște s-a ales doar cu un avertisment.

Chindia traversează o perioadă foarte dificilă în al doilea eșalon, unde a adunat 5 meciuri consecutive fără victorie, singurul punct obținut fiind chiar cel din meciul cu Slatina, scor 1-1.

Echipa din Târgoviște ocupă locul 11, cu 21 de puncte adunate după 14 etape, la 5 puncte în spatele ultimului loc de play-off, ocupat de CSM Reșița.

