Dinamo are probleme mari Doi jucători esențiali ratează meciul cu FCSB! + Noi detalii despre conflictul cu staff-ul naționalei U21: „Musi a avut dreptate”

Daniel Armstrong (28 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) vor rata atât meciul următor cu Oțelul, cât și derby-ul cu FCSB de săptămâna viitoare.

Andrei Nicolescu a dezvăluit cât vor lipsi cei doi jucători, dar și cum a rezolvat situația dintre Musi și staff-ul medical al naționalei U21, care a ignorat semnalele jucătorului despre o posibilă accidentare.

Alexandru Musi și Daniel Armstrong vor rata derby-ul cu FCSB

Accidentat în partida cu Botoșani, scor 1-1, Armstrong va lipsi aproximativ două săptămâni, în timp ce Musi va indisponibil și mai mult timp.

„Acum, după RMN, se pare că mai stă două săptămâni. Se pare că nu e de gradul doi, e de gradul unu ruptura, între unu și doi, cam două săptămâni”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat dacă Armstrong are șanse să joace cu FCSB pe 6 decembrie, Nicolescu a răspuns: „El e optimist să zică da, dar nu cred”.

În continuare, președintele a vorbit despre situația lui Alex Musi:

„Iar Musi va sta 4-6 săptămâni, din păcate. Nu vreau să discut foarte mult. Am vorbit la nivelul Federației, am stabilit o procedură pentru viitor apropo de transmiterea informațiilor legate de monitorizare, antrenamente, încărcare jucători, pentru ca ei să le și folosească, nu să se uite la ele.

Asta e, Musi a avut dreptate, din păcate, și consecința e că stă accidentat 4-6 săptămâni. Iar acolo cred că a fost o mică problemă cu staff-ul medical, dar nu mai vreau să comentez”, a încheiat Nicolescu.

