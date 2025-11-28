Ambulanța a intrat pe teren FOTO. Momente de panică la Rapid - Csikszereda! Ce s-a întâmplat la finalul primei reprize

Rapid - Csikszereda. Momente de panică la finalul primei reprize, după ce un spectator a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Suporterul giuleștenilor a fost transportat la spital.

În minutele de prelungire ale primei reprize, ambulanța de la stadion a intervenit de urgență după ce un suporter din peluza Rapidului a căzut de pe o balustradă. Mai mult, acesta a căzut peste un alt suporter.

FOTO. Ambulanța a intart pe teren pentru a oferi primul ajutor unui fan la Rapid - Csikszereda

Suporterul a suferit un traumatism cranian și a avut nevoie de intervenția echipajului medical. Celălalt fan s-a ales cu un traumatism la coloană.

„Centralul” Gabriel Mihuleac a oprit partida pentru ca paramedicii să intre în peluză și să acorde primul ajutor fanilor.

Fanul giuleștenilor a fost imobilizat și a fost transportat la spital.

Rapid - Csikszereda, echipele de start

Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila

Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Csikszereda: Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely Antrenor: Robert Ilyes

