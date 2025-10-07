Sfat pentru Barcelona Toni Kross, ex-Real Madrid, crede că Flick trebuie să schimbe stilul de joc, altfel riscă eliminarea din Ligă

Toni Kroos (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Real Madrid, a afirmat că „obsesia” celor de la Barcelona de a juca întotdeauna în același mod îi face vulnerabili.

Acesta consideră că Hansi Flick (60 de ani) ar trebui să își modifice stilul de joc pentru a evita o eventuală eliminare din Liga Campionilor.

Echipa lui Flick se situează pe locul 2 în La Liga, cu 19 puncte după opt etape disputate, în timp ce în Liga Campionilor, Barcelona ocupă poziția 16, cu doar trei puncte, în urma înfrângerii cu PSG, scor 1-2.

Toni Kroos crede că Flick ar trebui să-și schimbe stilul de joc: „Un adversar îi va elimina din Liga Campionilor”

„Barcelona are unul dintre cele mai atractive stiluri, dacă nu chiar cel mai atractiv din Europa, dar cred că își asumă multe riscuri.

Într-o zi proastă a lui Pedri, Lamine sau Raphinha, orice echipă îi poate învinge. Pot fi eliminați din Champions League.

Anul trecut li s-a întâmplat cu Inter (n.r. 3-4 în semifinale), iar anul acesta, fie în optimi, sferturi, semifinale sau finală, la un moment dat se vor lovi de un adversar care îi va elimina.

Acest lucru se va întâmpla în Champions, în LaLiga nu, pentru că acolo sunt foarte dominanți”, a spus Kroos, conform as.com.

Începând cu minutul 75 observi că toți sunt mai obosiți și vezi că nu schimbă stilul pentru a închide spațiile. Dacă ești obosit și nu modifici stilul de joc, devii foarte expus Toni Kroos

Barcelona este a doua echipă împotriva căreia Toni Kroos a evoluat de cele mai multe ori, prima fiind Atletico Madrid, cu 33 de meciuri.

Împotriva catalanilor, mijlocașul german a jucat 28 de partide, în care echipa sa a obținut 14 victorii, 3 remize și a suferit 11 înfrângeri.

În aceste întâlniri, Kroos a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Între 2021 și 2023, pe perioada în care Hansi Flick a fost selecționerul Germaniei, Toni Kroos nu a fost în lot pentru niciunul dintre meciurile echipei naționale.

465 de meciuri a bifat Toni Kroos pentru Real Madrid, club care l-a transferat de la Bayern Munchen pentru 25 de milioane de euro. Alături de „los blancos”, germanul a cucerit, printre altele, de cinci ori Liga Campionilor, de patru ori La Liga și de cinci ori Supercupa UEFA.

