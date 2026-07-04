Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!

Jurgen Klopp, 59 de ani, admite că au început negocierile. Și anunță: „Sunt cu siguranță interesat”.

Ce mai spune antrenorul despre problemele fotbalului german, despre legătura cu Red Bull. Cât ar putea câștiga la federație.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acum, după plecarea lui Julian Nagelsmann, federația germană (DFB) se poate concentra numai asupra noului selecționer.

Acesta va fi aproape sigur antrenorul dorit de majoritatea nemților. Jurgen Klopp.

Liderii federației și ligii se duc la New York după Klopp

Președintele DFB, Bernd Neuendorf, și șeful Bundesligii, Hans-Joachim Watzke, vor călători potrivit Bild la New York în perioada imediat următoare pentru a se întâlni cu tehnicianul în vârstă de 59 de ani, expert de Mondial la Magenta TV.

Simultan, ei încearcă să rezolve și problema contractului cu Red Bull.

Klopp nu are clauză de reziliere, dar concernul austriac nu-l va lăsa să plece gratis.

Și Red Bull trebuie să găsească un nou director la divizia de dezvoltare globală a fotbalului.

Klopp: „Sunt pregătit și sunt interesat”

Ce este mai important însă, Klopp vrea să fie selecționerul Germaniei. A confirmat la Magenta TV și Servus TV.

Două aspecte esențiale subliniate de cel care a cucerit Anglia, Europa și lumea în nouă ani la Liverpool (2015-2024).

„Sunt mai mult decât reîncărcat acum. Sunt pregătit”.

„Există o misiune foarte, foarte atractivă, o misiune foarte importantă, cea de selecționer al naționalei. Nu pot să nu zic: sunt cu siguranță interesat”.

Klopp: „Discuțiile au început”

A mai confirmat ceva, preluat și de Bild: „Da, discuțiile au început într-adevăr”. Explicând și că „nu este o situație ușoară.

Am un angajator, Red Bull, pentru care îmi place să lucrez. Am o echipă cu care lucrez. Oameni pe care i-am cunoscut bine în aproape doi ani. Și nu renunți pur și simplu la așa ceva. Cel puțin, eu nu o fac”.

Red Bull trebuie să fie de acord cu acest lucru (n.r. plecarea sa la națională) și cred că o va face. Sper că totul va merge mai bine decât înainte Jurgen Klopp

Salariul lui Klopp. Minimum 10 milioane

Klopp a încheiat: „Suntem încă la început. Va dura ceva timp.

Au loc discuții importante, pentru că postul de selecționer al naționalei nu va schimba și nu va rezolva toate problemele fotbalului german. De aici încep lucrurile”.

Ce salariu va avea? Presa germană vorbește de o sumă din două cifre.

Minimum 10 milioane de euro anual, contract până în 2030.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport