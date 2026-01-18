„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Viktor Onopko (foto: Imago)
Campionate

„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice

alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 13:11
  • Viktor Onopko (56 de ani) spune că a fost la un pas de transferul la Barcelona, în urmă cu 30 de ani.
  • Catalanii l-ar fi dorit, însă transferul a eșuat dintr-un motiv cel puțin ciudat. Declarațiile, în rândurile de mai jos.

Fostul fundaș rus Viktor Onopko a bifat 8 echipe de-a lungul carierei de fotbalist, dar susține că a ratat o mutare uriașă pentru cariera lui din motive estetice.

Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la  FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani
Citește și
Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani
Citește mai mult
Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la  FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani

Refuzat de Barcelona pe motive estetice? „Nu m-au transferat pentru că eram urât”

În 1995, înainte să semneze cu Real Oviedo, fostul internațional rus ar fi fost dorit de Barcelona:

„Am aflat, recent, că Barcelona voia să mă transfere. Dar Cruyff sau unul dintre asistenții lui a spus că sunt urât și de aceea nu m-au transferat”, a spus Onopko, conform as.com.

Apărătorul a ajuns, în 1996, la Oviedo, club pentru care a jucat 214 meciuri în La Liga.

7 goluri
a marcat Onopko în perioada petrecută în Spania, pentru Oviedo și Rayo Vallecano

Onopko s-a răzbunat pe catalani, învingându-i pe Camp Nou, în tricoul lui Oviedo, pe 27 mai 2001. Radomir Antic se afla la acea vreme pe banca echipei asturiene.

„În ziua aceea, «Rado» ne-a plătit bonusul pentru victorie din propriul buzunar. A spus înainte de meci că o va face și s-a ținut de cuvânt”, a dezvăluit Onopko.

Păcălit de impresar, a ratat transferul la Atletico Madrid

Apărătorul ar fi putut semna cu Atletico Madrid, dar susține că impresarul l-a trădat:

„E o poveste interesantă și foarte lungă. Radomir Antic m-a sunat pentru că mă voia sub comanda lui. Antrenase la Oviedo și apoi s-a mutat la Atletico.

Când am semnat cu Oviedo, am cerut să includă o clauză în contractul meu care să-mi permită să plec dacă un alt club plătea cu un dolar mai mult decât Oviedo. Am fost păcălit și mi-au eliminat clauza respectivă din contract.

Când a venit oferta de la Atletico, semnasem deja cu Oviedo. Nu am ajuns la Atletico din cauza unui impresar care m-a mințit. Mi-a spus: «Dacă nu mergi la Oviedo, vei fi pedepsit». Până la urmă am ajuns la Oviedo și am fost fericit”.

A urmat transferul la Rayo Vallecano, în 2002: „Datorită lui Fernando Vazquez (n.r. - fost antrenor). Ne cunoșteam bine de la Oviedo și îmi plăcea felul în care lucra.

Am retrogradat în final, dar am amintiri frumoase și eram fericit și la Rayo. Președinta Rivero (n.r. - Teresa Rivero, fost președinte la Vallecano între 1994 și 2011) ne-a fost ca o mamă. Într-o zi ne-a invitat acasă la prânz cu întreaga familie”.

109 meciuri
a jucat Onopko pentru naționala Rusiei. A jucat la CM din 1994 și 2002

De-a lungul carierei, Onopko a jucat la: FC Stakhanov, Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Spartak Moscova, Real Oviedo, Rayo Vallecano, Alania Vladikavkaz și Saturn.

Citește și

Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire
Stranieri
12:10
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire
Citește mai mult
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”
Campionatul Mondial
11:21
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”
Citește mai mult
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
spania fc barcelona rusia la liga Viktor Onopko
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 36 rapid 31 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share