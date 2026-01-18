„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice

Viktor Onopko (56 de ani) spune că a fost la un pas de transferul la Barcelona, în urmă cu 30 de ani.

Catalanii l-ar fi dorit, însă transferul a eșuat dintr-un motiv cel puțin ciudat. Declarațiile, în rândurile de mai jos.

Fostul fundaș rus Viktor Onopko a bifat 8 echipe de-a lungul carierei de fotbalist, dar susține că a ratat o mutare uriașă pentru cariera lui din motive estetice.

Refuzat de Barcelona pe motive estetice? „Nu m-au transferat pentru că eram urât”

În 1995, înainte să semneze cu Real Oviedo, fostul internațional rus ar fi fost dorit de Barcelona:

„Am aflat, recent, că Barcelona voia să mă transfere. Dar Cruyff sau unul dintre asistenții lui a spus că sunt urât și de aceea nu m-au transferat” , a spus Onopko, conform as.com.

Apărătorul a ajuns, în 1996, la Oviedo, club pentru care a jucat 214 meciuri în La Liga.

7 goluri a marcat Onopko în perioada petrecută în Spania, pentru Oviedo și Rayo Vallecano

Onopko s-a răzbunat pe catalani, învingându-i pe Camp Nou, în tricoul lui Oviedo, pe 27 mai 2001. Radomir Antic se afla la acea vreme pe banca echipei asturiene.

„În ziua aceea, «Rado» ne-a plătit bonusul pentru victorie din propriul buzunar. A spus înainte de meci că o va face și s-a ținut de cuvânt”, a dezvăluit Onopko.

Păcălit de impresar, a ratat transferul la Atletico Madrid

Apărătorul ar fi putut semna cu Atletico Madrid, dar susține că impresarul l-a trădat:

„E o poveste interesantă și foarte lungă. Radomir Antic m-a sunat pentru că mă voia sub comanda lui. Antrenase la Oviedo și apoi s-a mutat la Atletico.

Când am semnat cu Oviedo, am cerut să includă o clauză în contractul meu care să-mi permită să plec dacă un alt club plătea cu un dolar mai mult decât Oviedo. Am fost păcălit și mi-au eliminat clauza respectivă din contract.

Când a venit oferta de la Atletico, semnasem deja cu Oviedo. Nu am ajuns la Atletico din cauza unui impresar care m-a mințit. Mi-a spus: «Dacă nu mergi la Oviedo, vei fi pedepsit». Până la urmă am ajuns la Oviedo și am fost fericit”.

A urmat transferul la Rayo Vallecano, în 2002: „Datorită lui Fernando Vazquez (n.r. - fost antrenor). Ne cunoșteam bine de la Oviedo și îmi plăcea felul în care lucra.

Am retrogradat în final, dar am amintiri frumoase și eram fericit și la Rayo. Președinta Rivero (n.r. - Teresa Rivero, fost președinte la Vallecano între 1994 și 2011) ne-a fost ca o mamă. Într-o zi ne-a invitat acasă la prânz cu întreaga familie”.

109 meciuri a jucat Onopko pentru naționala Rusiei. A jucat la CM din 1994 și 2002

De-a lungul carierei, Onopko a jucat la: FC Stakhanov, Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Spartak Moscova, Real Oviedo, Rayo Vallecano, Alania Vladikavkaz și Saturn.

