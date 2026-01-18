OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Decizia finanțatorului vine după înfrângerea campioanei cu FC Argeș de vineri, scor 0-1, Chiricheș fiind unul dintre vinovați pentru golul primit.

Vlad Chiricheș se afla deja pe lista neagră a lui Gigi Becali, dar Mihai Stoica a declarat, la începutul acestui an, că jucătorul va rămâne la FCSB până la sfârșitul contractului, care expiră în vară.

Gigi Becali nu mai vrea ca FCSB să conteze pe serviciile lui Vlad Chiricheș, omul de afaceri anunțând că jucătorului i se va rezilia contractul.

„Am vorbit în timpul meciului (n.r. - cu FC Argeș) cu MM (n.r. - Mihai Stoica). A spus: «Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine». Eu văd altfel jocul și MM s-a convins acum de ce i-am spus.

Eu nu vreau un mijlocaș care, într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.

Eu vreau un mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo: «Stai că știu eu să stau aici», n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui MM: «Bă, Mihai, spune-i lui Chiri (n.r. - Chiricheș), hai să încetăm».

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În partida de la Mioveni contra celor de la FC Argeș, Vlad Chiricheș a greșit decisiv la golul marcat de Yanis Pîrvu, din minutul 28.

Mihai Toma i-a trimis o pasă slabă lui Chiricheș, iar acesta nu a reușit să o intercepteze. Mingea a fost deviată până să ajungă la el, de Robert Moldoveanu. Acesta i-a pasat lui Yanis Pîrvu, care l-a învins pe Târnovanu cu un șut plasat perfect.

În acest sezon, Vlad Chiricheș a jucat în 20 de partide pentru FCSB în toate competițiile.

Acesta se află la a doua aventură în tricoul campioanei. Chiricheș a mai evoluat pentru FCSB în perioada 2012-2013. Din 2023 și până în prezent joacă pentru echipa pregătită de Elias Charalambous.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

