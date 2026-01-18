OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul +14 foto
OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
  • Decizia finanțatorului vine după înfrângerea campioanei cu FC Argeș de vineri, scor 0-1, Chiricheș fiind unul dintre vinovați pentru golul primit.

Vlad Chiricheș se afla deja pe lista neagră a lui Gigi Becali, dar Mihai Stoica a declarat, la începutul acestui an, că jucătorul va rămâne la FCSB până la sfârșitul contractului, care expiră în vară.

Gigi Becali vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș: „Nu mai poate”

Gigi Becali nu mai vrea ca FCSB să conteze pe serviciile lui Vlad Chiricheș, omul de afaceri anunțând că jucătorului i se va rezilia contractul.

„Am vorbit în timpul meciului (n.r. - cu FC Argeș) cu MM (n.r. - Mihai Stoica). A spus: «Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine». Eu văd altfel jocul și MM s-a convins acum de ce i-am spus.

Eu nu vreau un mijlocaș care, într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.

Eu vreau un mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo: «Stai că știu eu să stau aici», n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui MM: «Bă, Mihai, spune-i lui Chiri (n.r. - Chiricheș), hai să încetăm».

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În partida de la Mioveni contra celor de la FC Argeș, Vlad Chiricheș a greșit decisiv la golul marcat de Yanis Pîrvu, din minutul 28.

Mihai Toma i-a trimis o pasă slabă lui Chiricheș, iar acesta nu a reușit să o intercepteze. Mingea a fost deviată până să ajungă la el, de Robert Moldoveanu. Acesta i-a pasat lui Yanis Pîrvu, care l-a învins pe Târnovanu cu un șut plasat perfect.

Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport

În acest sezon, Vlad Chiricheș a jucat în 20 de partide pentru FCSB în toate competițiile.

Acesta se află la a doua aventură în tricoul campioanei. Chiricheș a mai evoluat pentru FCSB în perioada 2012-2013. Din 2023 și până în prezent joacă pentru echipa pregătită de Elias Charalambous.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

