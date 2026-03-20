Chuck Norris, actor și practicant de arte marțiale, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani.

Celebrul actor de film, cu multiple performanțe în sport, a ajuns joi în spital, unde s-a stins în mod subit în aceeași zi, în preajma familiei sale.

Actorul american a ajuns într-un spital din Hawaii în urma unei afecțiuni apărute brusc, pe 19 martie, și s-a stins din viață ulterior internării, informația fiind transmisă de familia sa.

„Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins împăcat.

A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”, a precizat familia, într-un comunicat.

Pasionat de sport și de arte marțiale, Norris a devenit de șase ori campion mondial la karate, la categoria mijlocie profesionistă, potrivit pbs.org.

Actorul a fondat ulterior propriul stil american de karate, cu elemente de luptă coreene, cunoscut sub numele de Chun Kuk Do, dar și Federația Unită a Artelor, care a acordat peste 3.300 de centuri negre în „Sistemul Chuck Norris”, în întreaga lume.

După ce s-a afirmat ca sportiv, a deschis școli de karate și a antrenat vedete de la Hollywood, inclusiv pe Steve McQueen. Tot în acea perioadă s-a împrietenit și a lucrat cu Bruce Lee, ceea ce i-a crescut și mai mult notorietatea.

Cariera sportivă i-a deschis drumul spre cinema. A devenit celebru după lupta cu Bruce Lee din filmul „Way of the Dragon”. De atunci, abilitățile sale sportive au fost baza tuturor rolurilor sale de acțiune.

Chiar și după retragerea din competiții, Chuck Norris a rămas activ în sport. A promovat fitnessul și stilul de viață sănătos, devenind imaginea programului Total Gym și încurajând oamenii să facă mișcare la orice vârstă.

„Umbra lui Chuck Norris apare doar pentru că soarele se teme să fie singur”

Forța sa fizică a devenit subiectul mai multor glume de-a lungul timpului, care îl prezentau ca pe un supererou:

Chuck Norris nu doarme. El așteaptă.

Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică el, ci împinge Pământul în jos.

Chuck Norris poate împărți la zero.

Ceasul lui Chuck Norris nu arată ora, el decide cât e ora.

Lovitura lui Chuck Norris (roundhouse kick) poate opri timpul.

Umbra lui Chuck Norris apare doar pentru că soarele se teme să fie singur.

Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori.

Gravitația există doar pentru că Chuck Norris nu vrea să sară.

Când Chuck Norris intră în apă, nu se udă el, ci apa devine Chuck Norris.

Internetul a fost creat ca să poată circula glumele despre Chuck Norris.

Originile lui Chuck Norris

Norris s-a născut în Oklahoma, pe 10 martie 1940, unde a crescut într-o familie fără foarte multe posibilități financiare.

La vârsta de 12 ani, s-a mutat cu familia în Torrance, California, unde ulterior s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA la terminarea liceului.

În timpul unei misiuni în Coreea de Sud, a început să se antreneze și să practice arte marțiale, inclusiv judo și Tang Soo Do, descoperindu-și astfel pasiunea pentru sporturile de contact.

