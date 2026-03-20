Chuck Norris a murit la 86 de ani Forța celebrului actor și multiplu campion mondial la karate a cucerit internetul: „A numărat până la infinit. De două ori”
Chuck Norris. Foto: IMAGO
Alte sporturi

Chuck Norris a murit la 86 de ani Forța celebrului actor și multiplu campion mondial la karate a cucerit internetul: „A numărat până la infinit. De două ori”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 18:10
  • Chuck Norris, actor și practicant de arte marțiale, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani.

Celebrul actor de film, cu multiple performanțe în sport, a ajuns joi în spital, unde s-a stins în mod subit în aceeași zi, în preajma familiei sale.

Chuck Norris a murit la vârsta 86 ani

Actorul american a ajuns într-un spital din Hawaii în urma unei afecțiuni apărute brusc, pe 19 martie, și s-a stins din viață ulterior internării, informația fiind transmisă de familia sa.

„Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins împăcat.

A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”, a precizat familia, într-un comunicat.

Pasionat de sport și de arte marțiale, Norris a devenit de șase ori campion mondial la karate, la categoria mijlocie profesionistă, potrivit pbs.org.

Actorul a fondat ulterior propriul stil american de karate, cu elemente de luptă coreene, cunoscut sub numele de Chun Kuk Do, dar și Federația Unită a Artelor, care a acordat peste 3.300 de centuri negre în „Sistemul Chuck Norris”, în întreaga lume.

După ce s-a afirmat ca sportiv, a deschis școli de karate și a antrenat vedete de la Hollywood, inclusiv pe Steve McQueen. Tot în acea perioadă s-a împrietenit și a lucrat cu Bruce Lee, ceea ce i-a crescut și mai mult notorietatea.

Cariera sportivă i-a deschis drumul spre cinema. A devenit celebru după lupta cu Bruce Lee din filmul „Way of the Dragon”. De atunci, abilitățile sale sportive au fost baza tuturor rolurilor sale de acțiune.

Chiar și după retragerea din competiții, Chuck Norris a rămas activ în sport. A promovat fitnessul și stilul de viață sănătos, devenind imaginea programului Total Gym și încurajând oamenii să facă mișcare la orice vârstă.

„Umbra lui Chuck Norris apare doar pentru că soarele se teme să fie singur”

Forța sa fizică a devenit subiectul mai multor glume de-a lungul timpului, care îl prezentau ca pe un supererou:

  • Chuck Norris nu doarme. El așteaptă.
  • Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică el, ci împinge Pământul în jos.
  • Chuck Norris poate împărți la zero.
  • Ceasul lui Chuck Norris nu arată ora, el decide cât e ora.
  • Lovitura lui Chuck Norris (roundhouse kick) poate opri timpul.
  • Umbra lui Chuck Norris apare doar pentru că soarele se teme să fie singur.
  • Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori.
  • Gravitația există doar pentru că Chuck Norris nu vrea să sară.
  • Când Chuck Norris intră în apă, nu se udă el, ci apa devine Chuck Norris.
  • Internetul a fost creat ca să poată circula glumele despre Chuck Norris.

Originile lui Chuck Norris

Norris s-a născut în Oklahoma, pe 10 martie 1940, unde a crescut într-o familie fără foarte multe posibilități financiare.

La vârsta de 12 ani, s-a mutat cu familia în Torrance, California, unde ulterior s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA la terminarea liceului.

În timpul unei misiuni în Coreea de Sud, a început să se antreneze și să practice arte marțiale, inclusiv judo și Tang Soo Do, descoperindu-și astfel pasiunea pentru sporturile de contact.

actor Arte Martiale deces karate chcuk norris
Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share