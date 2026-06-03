Cine câștigă Cupa Mondială 2026?
Publicitate

Cine câștigă Cupa Mondială 2026?

alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 15:00
  • Cupa Mondială e gata să înceapă, iar întrebarea care stă pe buzele tuturor iubitorilor sportului rege este cine câștigă turneul final în 2026?
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Va ajunge trofeul în Europa? Vom avea o campioană surpriză sau una dintre selecționatele care deja au minim un trofeu în palmares va reuși să-și îmbogățească colecția? Ei bine, răspunsul la această întrebare îl vom afla pe 19 iulie. Până atunci, însă, putem face doar predicții.

Competiția organizată în Statele Unite, Canada și Mexic va fi cea mai mare din istorie, cu 48 de naționale participante și un total de 104 meciuri programate pe parcursul a peste o lună. Marile forțe ale fotbalului mondial se pregătesc deja pentru turneul final, iar lupta pentru titlu se anunță mai interesantă ca niciodată.

Spania, Franța, Anglia, Argentina și Brazilia sunt principalele candidate la trofeu, conform cotelor antepost afișate pe platforma de pariuri Topbet însă Cupa Mondială a oferit câteva surprize notabile de-a lungul timpului. În 1950, reprezentativa din Uruguay bifa al doilea aur mondial, iar în 2002 bronzul era decis între Coreea de Sud și Turcia, echipe pe care puțini ar fi mizat înainte de startul competiției.

  1. Spania - cota 5.20
  2. Franța - cota 6.30
  3. Anglia - cota 7.30
  4. Argentina - cota 9.25
  5. Brazilia - cota 9.75

Cine câștigă Mondialul din SUA?

Spania este considerată principala favorită, având o cotă de 5.20 pentru a cuceri aurul mondial. Franța pornește cu șansa a doua (6.30), iar podiumul e completat de o altă reprezentantă a Europei. Englezii primesc o cotă de 7.30 pentru a aduce ”acasă” trofeul.

Câștigătoarea din 2022, Argentina, are o cotă la pariuri de 9.25 pentru a-și apăra trofeul. Brazilienii urmează în topul favoritelor cu o cotă de 9.75, în timp ce Cristiano Ronaldo are o cotă de 10.75 pentru a-și îndeplini marele vis. Urmează Germania (15.00) și Olanda (20.00).

La polul opus, formația cu cele mai puține șanse la trofeu este Curacao. După cum vă puteți imagina, naționala debutantă la un turneu final are o cotă uriașă pentru a realiza cea mai mare surpriză din istoria fotbalului, 3.500.

Spania este favorita numărul 1

Spania pornește la acest Mondial din postura de favorită principală, iar motivele sunt ușor de înțeles. Luis de la Fuente a păstrat nucleul echipei care a cucerit EURO 2024 și a construit în jurul unor jucători precum Lamine Yamal, Rodri, Pedri sau Nico Williams. Starul din atacul Barcelonei părea să aibă unele probleme medicale, însă se pare că va fi disponibil încă din faza grupelor.

Marele avantaj al ibericilor este echilibrul. Au creativitate la mijlocul terenului, viteză în benzi și suficientă experiență pentru a gestiona momentele dificile ale unui turneu final. În plus, generația tânără pare să fi ajuns la maturitate exact la momentul potrivit. Suporterii își amintesc din nou de celebra generație a Furiei Roja, care a dominat fotbalul mondial între 2008 și 2012. Pentru un nou trofeu mondial, Spania primește o cotă la pariuri de 5.20.

Ce șanse are Franța să câștige Mondialul? Deschamps propune un atac stelar

Franța este prezentă aproape automat în orice discuție despre câștigarea Cupei Mondiale. Lotul lui Didier Deschamps combină experiența unor jucători consacrați cu o generație nouă care continuă să producă fotbaliști de top. Kylian Mbappe rămâne liderul echipei, însă francezii nu depind doar de el.

În ofensivă evoluează Ousmane Dembele și Desire Doue, cei care au câștigat de două ori la rând trofeul UEFA Champions League alături de PSG. De asemenea, Michael Olise este în punctul 0 al carierei sale. Atacantul celor de la Bayern Munchen a fost adus de multe ori în discuțiile despre Balonul de Aur, iar Cupa Mondială din 2026 îl poate propulsa la cel mai înalt nivel. Francezii au o cotă de 6.30 pentru a merge acasă cu medaliile de aur.

Ce șanse are Anglia la Mondialul din 2026? ”It’s coming home”, în sfârșit?

De fiecare dată când începe un turneu final, Anglia apare printre favorite. Suporterii își doresc de zeci de ani trofeul mondial, însă generația actuală are parte de multe controverse. Thomas Tuchel a decis să lase acasă staruri importante precum Cole Palmer sau Trent Alexander Arnold, însă chiar și așa elevii săi pornesc cu a 3-a șansă atunci când se aduce vorba despre cine câștigă World Cup în 2026. Britanicii sunt cotați cu a 3-a șansă în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada - având o cotă la pariuri de 7.30.

Ultimul dans pentru Messi, Ronaldo și Neymar

Turneul final din această vară aduce foarte multă nostalgie. Celebrul trio Lionel Messi - Cristiano Ronaldo - Neymar se va afla ultima oară în scenă, la un Campionat Mondial.

Argentinianul a cunoscut deja gloria supremă acum 4 ani, în Qatar. Acesta a reușit să o învingă în finală pe Franța și să cucerească singurul trofeu care îi lipsea. Cristiano Ronaldo a realizat totul cu Portugalia, în afara aurului mondial. A câștigat EURO, s-a impus în finala Nations League, iar acum mai are două obiective: trofeul în vară și 1.000 de goluri.

Pentru Neymar este ultima șansă de a aduce medaliile de aur în Brazilia. Acesta va face parte din lotul Selecao, după discuții întregi ce l-au avut la centru pe Carlo Ancelotti. În cele din urmă, starul celor de la Santos a fost selecționat și în ciuda problemelor de ordin medical, se va afla alături de Brazilia la turneul final.

Conform cotelor la pariuri, dintre cei 3 Leo Messi are cele mai mari șanse de a se impune în finala de pe 19 iulie, fiind urmat de Neymar și Cristiano Ronaldo.

Cotele pot suferi modificări în orice moment. Fii responsabil!

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
22:30
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 48 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share