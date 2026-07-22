Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV

Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB joacă în această săptămână în preliminariile cupelor europene.

Unde pot fi urmărite la TV meciurile formațiilor din România, în rândurile de mai jos.

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Oltenii intră primii în scenă, în această seară, 22 iulie, în Liga Campionilor, în timp ce mâine este ziua echipelor din Conference League: CFR Cluj, U Cluj și FCSB.

Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene în această săptămână

Universitatea Craiova joacă miercuri, de la ora 20:30, în deplasare cu Levski Sofia, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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CFR Cluj debutează în actualul sezon de Conference League joi, de la ora 18:00, în Armenia, împotriva celor de la Alashkert.

Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brann joi, de la ora 20:00, în turul al doilea preliminar din Conference League.

Ambele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ultima echipă românească ce intră în scenă este FCSB. Formația roș-albastră o întâlnește pe Auda, din Letonia, joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

În cazul FCSB-ului, situația este diferită. Meciul cu Auda va putea fi urmărit în direct la PRO TV și pe VOYO

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