Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV +6 foto
U Cluj, U Craiova și FCSB. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures
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Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 11:41
  • Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB joacă în această săptămână în preliminariile cupelor europene.
  • Unde pot fi urmărite la TV meciurile formațiilor din România, în rândurile de mai jos.
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Oltenii intră primii în scenă, în această seară, 22 iulie, în Liga Campionilor, în timp ce mâine este ziua echipelor din Conference League: CFR Cluj, U Cluj și FCSB.

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Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene în această săptămână

Universitatea Craiova joacă miercuri, de la ora 20:30, în deplasare cu Levski Sofia, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Meciul tur dintre Universitatea Craiova și Vitebsk, câștigat de olteni cu 4-1

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures
Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures

Galerie foto (6 imagini)

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
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CFR Cluj debutează în actualul sezon de Conference League joi, de la ora 18:00, în Armenia, împotriva celor de la Alashkert.

Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brann joi, de la ora 20:00, în turul al doilea preliminar din Conference League.

  • Ambele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ultima echipă românească ce intră în scenă este FCSB. Formația roș-albastră o întâlnește pe Auda, din Letonia, joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

În cazul FCSB-ului, situația este diferită. Meciul cu Auda va putea fi urmărit în direct la PRO TV și pe VOYO

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