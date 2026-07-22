America a fost cucerită! Finala Spania - Argentina a pulverizat toate recordurile de audiență din SUA

Numărul celor care au urmărit meciul decisiv e realmente amețitor, el depășind finale recente din NBA și Major League Baseball, sporturile preferate ale americanilor.

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Cupa Mondială din 2026, găzduită în premieră de trei națiuni - Statele Unite, Mexic și Canada - a lăsat în urmă o bornă istorică nu doar pe teren, ci mai ales în fața ecranelor din SUA.

Potrivit datelor publicate de agenția de presă Reuters, finala dramatică dintre Spania și Argentina, decisă în prelungiri, pe MetLife Stadium din New Jersey, prin golul marcat de Ferran Torres în minutul 106, a atras un public uriaș, de aproape 63 de milioane de telespectatori în SUA, devenind cel mai vizionat meci de fotbal din istoria televiziunii americane!

Potrivit Reuters, transmisia în limba engleză realizată de Fox a atras 38,9 milioane de spectatori, în timp ce Telemundo și platforma Peacock au adunat încă 23,9 milioane de urmăritori prin transmisiunea în limba spaniolă.

Audiența totală este de aproape trei ori mai mare decât cea înregistrată la finala Cupei Mondiale din 2022!

22 de milioane de telespectatori urmăriseră în Statele Unite precedenta finală, din Qatar 2022, Argentina - Franța 3–3 după prelungiri, 4-2 la penaltyuri

Fotbalul a depășit NBA și MLB

Iar succesul nu s-a limitat la finală. Meciurile din fazele eliminatorii au înregistrat și ele cifre impresionante, confruntarea dintre Anglia și Mexic depășind 45 de milioane de telespectatori în SUA!

Deși audiențele încă se situează sub cele aproape 126 de milioane generate de Super Bowl, ele au depășit audiențele unor finale recente din NBA și Major League Baseball, un semnal clar că fotbalul nu mai este doar un sport de nișă peste Ocean, ci a intrat în categoria marilor produse sportive americane.

De ce a explodat interesul americanilor?

Pe ce se bazează acest succes imens? Sunt mai mulți factori care au contribuit la rezultatul final, acela de a-i ține pe americani lipiți de televizor:

Turneul s-a disputat în cea mai mare parte a sa pe teritoriul SUA

Orele de start au fost favorabile publicului american, de multe ori ele nemulțumind audiența din Europa

Prezența superstarurilor precum Lionel Messi sau Kylian Mbappe a atras inclusiv publicul ocazional, apetitul americanilor pentru vedete fiind arhicunoscut

Comunitatea hispanică, una extrem de importantă în SUA, a urmărit în număr record competiția. Iar faptul că Spania a avut un parcurs ireproșabil a ajutat mult la creșterea entuziasmului

Platformele de streaming au avut o contribuție fără precedent la audiența totală

Un boom financiar pentru televiziuni și FIFA

Audiențele uriașe s-au tradus și în venituri record. Spațiile publicitare din fazele finale ale competiției s-au vândut cu aproximativ un milion de dolari pentru un spot, iar serviciul de streaming Fox One a raportat cea mai bună lună din istoria sa, cu milioane de abonări noi.

Specialiștii din industria media estimează că aceste rezultate vor influența direct negocierile pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale din 2030, valoarea acestora urmând să crească semnificativ.

Mondialul din 2026 ar putea schimba definitiv piața sportului din SUA

Dacă în 1994 Cupa Mondială a fost considerată momentul în care fotbalul a fost prezentat americanilor, ediția din 2026 pare să fie competiția care l-a consacrat definitiv.

Recordurile de audiență demonstrează că fotbalul poate concura de la egal la egal cu cele mai populare sporturi americane, iar succesul comercial al turneului oferă FIFA argumente puternice pentru investiții și mai mari în piața nord-americană înaintea Mondialului din 2030.

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