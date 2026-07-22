Samuel L. Jackson (77 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți actori americani, a stârnit controverse după finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0 după prelungiri.

Actorul a redistribuit pe contul său de Instagram o postare în care Argentina era descrisă drept „una dintre cele mai rasiste țări din lume din punct de vedere istoric”.

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În același mesaj, suporterii de culoare erau îndemnați să nu susțină naționala sud-americană.

Samuel L. Jackson a atacat dur Argentina după finala CM: „A fost una dintre cele mai rasiste țări”

Postarea distribuită de Jackson aparținea SEC Black Alumni Network și conținea o imagine generată cu inteligență artificială inspirată de personajul Stephen, interpretat de actor în filmul „Django Unchained”.

„Dragi oameni de culoare… Vă rugăm să nu încurajați și să nu susțineți Argentina să câștige Campionatul Mondial FIFA. Din punct de vedere istoric, Argentina a fost una dintre cele mai rasiste țări din lume, dacă nu chiar cea mai rasistă.

«Dacă ești o persoană de culoare și susții Argentina, așa arăți în ochii mei» Mesajul este cât se poate de clar”.

Postarea făcută de Samuel L. Jackson. Foto: dailymail.com

Stephen este personajul interpretat de Samuel L. Jackson în „Django Unchained”. În film, el este un sclav care îi este extrem de loial stăpânului alb și îi tratează cu ostilitate pe ceilalți oameni de culoare.

Mai mulți utilizatori argentinieni l-au criticat pe Samuel L. Jackson și au contestat afirmațiile din postarea distribuită de acesta.

„Este revoltător ceea ce spune idiotul ăsta de @SamuelLJackson. Ar trebui să-i spună cineva că în Argentina nu a existat niciodată segregare rasială. Am mers întotdeauna cu aceleași autobuze, am învățat în aceleași școli și am mers pe aceleași străzi. Sunt incredibil de ignoranți”

„Ce urât că o persoană precum Samuel L. Jackson a ajuns să creadă această propagandă anti-Argentina. Uneori este inexplicabil cum puterea presei poate schimba percepția asupra unei țări atât de frumoase precum Argentina”

„Am verificat dacă este adevărat și mi se pare scandalos faptul că Samuel Jackson s-a alăturat acestei idei”

„Ce se întâmplă cu Samuel Jackson? Nu a vizitat niciodată Argentina și, evident, nu cunoaște prea bine istoria ca să spună o asemenea enormitate”

Argentina s-a confruntat și pe parcursul Campionatului Mondial cu acuzații de rasism legate de comportamentul unor suporteri. Unul dintre incidente a dus chiar la deschiderea unei anchete FIFA, după ce streamerul american IShowSpeed ar fi fost ținta unui gest rasist la meciul Argentina - Capul Verde.

În 2024, Enzo Fernandez și mai mulți jucători ai naționalei au fost filmați cântând un cântec rasist la adresa fotbaliștilor francezi de origine africană, iar Chelsea a deschis atunci o procedură disciplinară.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE — GC (@new_typ3) July 15, 2024

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