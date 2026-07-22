„Una dintre cele mai rasiste țări” Actorul Samuel L. Jackson a atacat dur Argentina după finala CM 2026: „Nu o susțineți!” +4 foto
Samuel L. Jackson. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Una dintre cele mai rasiste țări” Actorul Samuel L. Jackson a atacat dur Argentina după finala CM 2026: „Nu o susțineți!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 09:53
  • Samuel L. Jackson (77 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți actori americani, a stârnit controverse după finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0 după prelungiri.
  • Actorul a redistribuit pe contul său de Instagram o postare în care Argentina era descrisă drept „una dintre cele mai rasiste țări din lume din punct de vedere istoric”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În același mesaj, suporterii de culoare erau îndemnați să nu susțină naționala sud-americană.

Transformarea lui Luis de la Fuente  Ziua când i s-a schimbat viața selecționerului Spaniei + Cum a ajuns să fie mai în formă ca la 45 de ani
Citește și
Transformarea lui Luis de la Fuente Ziua când i s-a schimbat viața selecționerului Spaniei + Cum a ajuns să fie mai în formă ca la 45 de ani
Citește mai mult
Transformarea lui Luis de la Fuente  Ziua când i s-a schimbat viața selecționerului Spaniei + Cum a ajuns să fie mai în formă ca la 45 de ani

Samuel L. Jackson a atacat dur Argentina după finala CM: „A fost una dintre cele mai rasiste țări”

Postarea distribuită de Jackson aparținea SEC Black Alumni Network și conținea o imagine generată cu inteligență artificială inspirată de personajul Stephen, interpretat de actor în filmul „Django Unchained”.

„Dragi oameni de culoare… Vă rugăm să nu încurajați și să nu susțineți Argentina să câștige Campionatul Mondial FIFA. Din punct de vedere istoric, Argentina a fost una dintre cele mai rasiste țări din lume, dacă nu chiar cea mai rasistă.

«Dacă ești o persoană de culoare și susții Argentina, așa arăți în ochii mei» Mesajul este cât se poate de clar”.

Postarea făcută de Samuel L. Jackson. Foto: dailymail.com Postarea făcută de Samuel L. Jackson. Foto: dailymail.com
Postarea făcută de Samuel L. Jackson. Foto: dailymail.com

Stephen este personajul interpretat de Samuel L. Jackson în „Django Unchained”. În film, el este un sclav care îi este extrem de loial stăpânului alb și îi tratează cu ostilitate pe ceilalți oameni de culoare.

Mai mulți utilizatori argentinieni l-au criticat pe Samuel L. Jackson și au contestat afirmațiile din postarea distribuită de acesta.

  • „Este revoltător ceea ce spune idiotul ăsta de @SamuelLJackson. Ar trebui să-i spună cineva că în Argentina nu a existat niciodată segregare rasială. Am mers întotdeauna cu aceleași autobuze, am învățat în aceleași școli și am mers pe aceleași străzi. Sunt incredibil de ignoranți”
  • „Ce urât că o persoană precum Samuel L. Jackson a ajuns să creadă această propagandă anti-Argentina. Uneori este inexplicabil cum puterea presei poate schimba percepția asupra unei țări atât de frumoase precum Argentina”
  • „Am verificat dacă este adevărat și mi se pare scandalos faptul că Samuel Jackson s-a alăturat acestei idei”
  • „Ce se întâmplă cu Samuel Jackson? Nu a vizitat niciodată Argentina și, evident, nu cunoaște prea bine istoria ca să spună o asemenea enormitate”
Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson
Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson

Galerie foto (4 imagini)

Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson Samuel L. Jackson, prezent la Campionatul Mondial. Foto: Instagram, @samuelljackson
+4 Foto
labels.photo-gallery

Argentina s-a confruntat și pe parcursul Campionatului Mondial cu acuzații de rasism legate de comportamentul unor suporteri. Unul dintre incidente a dus chiar la deschiderea unei anchete FIFA, după ce streamerul american IShowSpeed ar fi fost ținta unui gest rasist la meciul Argentina - Capul Verde.

În 2024, Enzo Fernandez și mai mulți jucători ai naționalei au fost filmați cântând un cântec rasist la adresa fotbaliștilor francezi de origine africană, iar Chelsea a deschis atunci o procedură disciplinară.

Citește și

„S-a speriat multă lume, inclusiv eu” Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine”
Media
23:33
„S-a speriat multă lume, inclusiv eu” Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine”
Citește mai mult
„S-a speriat multă lume, inclusiv eu” Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine”
Apariție controversată  FOTO. Cum a fost surprins Ferran Torres la parada din Madrid, după câștigarea CM 2026 + Reacția Casei Albe
Campionatul Mondial
23:12
Apariție controversată FOTO. Cum a fost surprins Ferran Torres la parada din Madrid, după câștigarea CM 2026 + Reacția Casei Albe
Citește mai mult
Apariție controversată  FOTO. Cum a fost surprins Ferran Torres la parada din Madrid, după câștigarea CM 2026 + Reacția Casei Albe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
FIFA Campionatul Mondial argentina cm 2026 samuel l jackson
Știrile zilei din sport
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Conference League
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Citește mai mult
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Conference League
23.07
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Conference League
23.07
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Citește mai mult
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Conference League
23.07
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Citește mai mult
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
23:54
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
00:12
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO. Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO.  Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
23:44
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Campionatul Mondial
23.07
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Citește mai mult
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Campionate
23.07
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Citește mai mult
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Superliga
23.07
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Citește mai mult
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
B365
23.07
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
Citește mai mult
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 11 rapid 24 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share