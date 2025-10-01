Cine transmite Rakow - U Craiova Posturile TV pe care poate fi urmărit debutul oltenilor în Conference League

Rakow și Universitatea Craiova se vor întâlni, joi, de la ora 22:00, în prima rundă a fazei principale din Conference League.

Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe două posturi de televiziune.

Universitatea Craiova se pregătește pentru debutul istoric în Conference League.

Formația antrenată de Mirel Rădoi se deplasează în Polonia, pentru duelul cu Rakow, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul 2, în campionatul intern.

Cine transmite la TV meciul Rakow - U Craiova

Partida de pe Stadionul Miejski Piłkarski Raków e programată la ora 22:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două televiziuni dețin și în acest sezon drepturile pentru Conference League. De altfel, acest lucru se va întâmpla, cel puțin, până în anul 2027.

Ishmael Barbara va arbitra Rakow - U Craiova

UEFA a delegat o brigadă din Malta pentru această partidă, ce îl va avea la centru pe Ishmael Barbara.

Ishmael Barbara/ Foto: IMAGO

El va fi ajutat la cele două tușe de Luke Portelli și James Muscat, potrivit site-ului oficial UEFA.

În camera VAR se vor afla italienii Michael Fabbri și Rosario Abisso.

De precizat că Ishmael Barbara nu este străin de fotbalul românesc. în urmă cu câteva luni, „centralul” din Malta a condus manșa retur a „dublei” FCSB - Inter d'Escaldes, din primul tur preliminar al UEFA Champions League.

S-a terminat 2-1 pentru formația din Andorra, dar campioana României a obținut calificarea mai departe.

Ulterior, roș-albaștrii aveau să fie eliminați în turul 2 de Shkendija și au trebuit să se mulțumească doar cu Europa League.

