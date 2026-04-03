Gică Hagi, propus oficial! Mihai Stoichiță a anunțat decizia Comisiei Tehnice a FRF. Când încep negocierile și când va fi prezentat

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 13:07
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a anunțat, vineri, că Gheorghe Hagi a fost ales de majoritatea membrilor Comisiei Tehnice din cadrul FRF pentru funcția de selecționer al echipei naționale a României.
  • Stoichiță a precizat că președintele FRF, Răzvan Burleanu, va deschide negocierile cu „Regele”.

Comisia Tehnică s-a întâlnit, vineri, pentru a analiza profilul viitorului selecționer și pentru a înainta o listă de propuneri către FRF.

Mihai Stoichiță: „Membrii l-au ales pe Gică Hagi”

Stoichiță a declarat că Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu au primit cele mai multe voturi de pe lista pe care se mai aflau nume precum și Mirel Rădoi, Daniel Pancu, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu.

„Pot să vă spun că majoritar este Gică Hagi. Și Iordănescu este în urma lui în preferințele membrilor din Comisia Tehnică. A fost o listă de antrenori pe care a prezentat-o fiecare, pe care ulterior am dus-o la domnul președinte Burleanu și i-am prezentat-o, făcând împreună numărătoarea pentru a nu greși.

Mandatul trebuie obținut în Comitetul Executiv. Propunerea a fost făcută. Comisia Tehnică este un for consultativ, nu decizional. Misiunea noastră s-a încheiat. Am propus numele pentru selecționerul României.

Selecționerul nou va fi prezentat după ce va încheia negocierile cu domnul președinte. Procedura spune că președintele e mandatat de Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu Gică Hagi, iar după aceea va fi prezentat”, a declarat Stoichiță după ședința Comisiei Tehnice.

Săptămâna viitoare, propunerile Comisiei Tehnice vor fi Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul selectat.

Mihai Stoichiță, declarații după ședința Comisiei Tehnice. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Joi, la o săptămână după ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, FRF a anunțat că cel de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională a ajuns la final.

