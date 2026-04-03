Pleacă de la FCSB? Jucătorul campioanei e nemulțumit și ia în calcul o despărțire: „Trebuie să intervenim într-un fel! E clar"
FCSB
Superliga

Pleacă de la FCSB? Jucătorul campioanei e nemulțumit și ia în calcul o despărțire: „Trebuie să intervenim într-un fel! E clar"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 12:27
  • Alexandru Stoian (18 ani), atacantul celor de la FCSB, este nemulțumit de faptul că joacă foarte puțin și ia în calcul o potențială despărțire de echipa campioană.
  • Ce spune familia tânărului jucător despre viitorul acestuia, mai jos.

Pentru a respecta regula U21, cei de la FCSB l-au folosit în ultima perioadă pe tânărul portar Matei Popa (18 ani), care i-a luat locul între buturi lui Ștefan Târnovanu.

Din acest motiv, ceilalți jucători tineri de la FCSB nu au mai primit prea multe oportunități să-și arate calitățile, în această situație fiind și Alexandru Stoian care, în ultimele 9 meciuri, a jucat doar 23 de minute.

Ionel Preda, despre viitorul lui Stoian: „Vom lua o hotărâre”

Ionel Preda, tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian, a vorbit despre viitorul fotbalistului de la FCSB. Întrebat dacă pentru jucător ar fi mai potrivit un împrumut la o altă echipă pentru a juca mai mult, acesta a răspuns:

„Corect, așa este. Este foarte important să joci. Momentan ne-am gândit și la soluția asta. Bănuiesc că acum se va termina campionatul și vom face o întrunire familiară și cu agentul lui Alexandru, apoi vom lua o hotărâre. Vedem ce se va întâmpla.

Este clar că are nevoie să joace mai mult. El este focusat și scopul lui e să joace la FCSB. Visul lui, ambiția lui și planul nostru ca părinți este să meargă cât mai sus.

Trebuie să intervenim într-un fel. Noi nu vrem să ne reproșăm că mai stă un an și se va întâmpla același lucru.

Am eu o vorbă: dacă mergem la muncă, să nu luăm banii degeaba. Nu e un copil care se culcă pe o ureche pentru că are un salariu”, a spus Ionel Preda, conform prosport.ro.

650.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Stoian, conform Transfermarkt

În acest sezon, Alexandru Stoian a jucat în 19 meciuri pentru FCSB în toate competițiile, a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Cu toate acestea, tânărul atacant nu traversează o perioadă foarte bună. În ultimele 9 partide, Stoian a bifat doar 23 minute, în meciul cu UTA Arad (scor 4-2), din etapa 29 a sezonului regulat.

În 7 dintre aceste meciuri, Stoian a fost rezervă neutilizată, iar în partida cu U Cluj (scor 1-3), din ultima etapă a sezonului regulat, nu a fost inclus în lot.

„Cea mai importantă calitate a lui Alex este inteligența”

Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian a precizat și care sunt calitățile atacantului de la FCSB.

„Cea mai importantă calitate a lui Alex, și care se caută acum, este inteligența. Este cea mai importantă pentru că inteligența nu se lucrează.

A doua calitate a lui foarte importantă pentru un sportiv este modestia. Mulți nu înțeleg chestia asta. El de mic a fost modest. Inteligența și modestia l-au făcut să ajungă aici. Cu siguranță vom mai auzi de el, are ambiție și își dorește. Să sperăm că și la nivel de club i se va da șansa să joace mai mult.

Își așteaptă rândul. Este exact mentalitatea care trebuie, una de învingător. Trebuie să se pregătească pentru atunci când va juca, nu pentru când e rezervă. Când va veni șansa să joace, el trebuie să fie preocupat pentru acel joc”, a mai spus Ionel Preda.

Întrebat care e starea de spirit al lui Stoian, în condițiile în care nu joacă prea mult, Ionel Preda a adăugat:

„În țară la noi ne lovim de abandonul sportiv la 18-19 ani. Din fericire, el ne are pe noi, părinții, alături. Îl ajutăm când trece prin momente mai nefericite.

Îl ajutăm cu sfaturi și trece ușor peste probleme. Este importantă mentalitatea asta, să nu clachezi”.

Pe Stoian pot să iau 30-40 de milioane. E activ, nu pierde mingea. Gigi Becali, în iulie 2025

Alexandru Stoian a fost transferat de FCSB în luna ianuarie a anului 2025 de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

De atunci, atacantul a bifat 19 apariții la seniori și trei la echipa U19, a marcat 5 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani de astăzi, de la ora 20:30, din etapa #3 a play-out-ului. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

liga 1 fcsb alexandru stoian Matei Popa
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share