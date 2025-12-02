Casa Pariurilor a introdus în ofertă cote pentru candidații la alegerile Primăriei Capitalei, care vor avea loc duminică.

Ciprian Ciucu e mare favorit, în vreme ce Anca Alexandrescu e văzută la același nivel cu Drulă.

Casa Pariurilor a avut la cele două tururi pentru alegerile prezidențiale, din luna mai, o precizie foarte mare: a indicat înainte de turul 1 ordinea și diferența dintre candidați, după care l-a dat favorit pe Nicușor Dan în turul 2.

O agenție de pariuri din România a decis să introducă în ofertă și cote pentru alegerile de la Primăria Capitalei, din 7 decembrie. E vorba despre Casa Pariurilor. Iar cotele diferă cu foarte mult față de modul în care arată ultimele sondaje de opinie în privința procentelor candidaților.

Casa Pariurilor îl dă favorit pe Ciprian Ciucu la primăria Bucureștiului

De exemplu, ultimul sondaj oferit publicului de către HotNews și care a fost realizat de AtlasIntel îi plasa pe primul loc, aproape la egalitate pe Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, iar pe Ciprian Ciucu la 1,5% în spatele acestora.

În viziunea Casei Pariurilor, există un favorit cert. E vorba despre Ciprian Ciucu, căruia îi este atribuită cea mai mică cotă: 1,88.

E urmat, la distanță destul de mare, de Daniel Băluță. În schimb, Anca Alexandrescu apare ca outsider, la același nivel cu candidatul USR: Cătălin Drulă.

Cotele candidaților de a câștiga Bucureștiul

Ciprian Ciucu 1,77

Daniel Băluță 3,33

Anca Alexandrescu 5,55

Cătălin Drulă 5,55

Ana Ciceala 88,00

Eugen Teodorovici 111,00

Ce înseamnă cotele și diferențele din cotele candidaților?

Raportat la câteva evenimente sportive cunoscute, cel mai aproape de duelul indicat de Casa Pariurilor pentru alegerile de la București este bătălia pentru titlu în campionatul din Anglia. Unde Arsenal e favorită, cu o cotă de 1,50, în vreme ce Manchester City are o cotă asemănătoare cu cea a lui Daniel Băluță: 4,00.

În momentul de față, Arsenal e lider cu 5 puncte peste trupa antrenată de Guardiola.

1,80 e cota pe care Norvegia o are pentru a câștiga Campionatul Mondial de handbal feminin, fiind mare favorită, următoarea în top e Danemarca (cotă 5,00)

În Liga 1, de exemplu, lupta la titlu e în viziunea agențiilor mult mai strânsă decât bătălia pentru fotoliul de primar al Capitalei:

Cotele pentru câștigarea campionatului

Rapid 2,70

Craiova 3,50

Dinamo 4,75

FCSB 8,50

* cotele aparțin agenției Superbet

Casa Pariurilor e o agenție care, la precedentele alegeri politice care au avut loc în România, cele prezidențiale, a avut o precizie foarte mare. Aproape de perfecțiune!

Înainte de primul tur pentru Cotroceni, cotele pe care le-a oferit candidaților au fost confirmate 100% de ordinea în ierarhia voturilor, dar și de diferența procentelor.

Cotele la Casa Pariurilor versus rezultatele finale ale primului tur

CANDIDAT COTĂ DE A INTRA ÎN TURUL2 REZ. OFICIAL George Simion 1,01 40,96% Nicușor Dan 1,77 20,99% Crin Antonescu 1,77 20,07% Victor Ponta 4,44 13,04% Elena Lasconi 11,00 2,68%

Apoi, cu 3 zile înaintea turului 2, Casa Pariurilor l-a oferit favorit pentru a deveni președintele României pe Nicușor Dan (cotă 1,80), în vreme ce George Simion avea cotă 2,00.

Rezultatul final al votului din 18 mai a confirmat cotația respectivei agenții. Dan a avut cu peste 800.000 de voturi mai mult.

Cotele Casa pariurilor versus rezultatul final al turului 2 la prezidențiale

CANDIDAT COTA DE A CÂȘTIGA PROCENT FINAL VOTURI Nicușor Dan% 1,80 53,6 George Simion 2,00 46,4%

