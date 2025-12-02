S-a vândut 25% din stadion! Câte bilete s-au dat la Derby de România și care e numărul șocant de tichete pe care Dinamo le-a antamat până acum

FCSB - Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1. Cele două echipe sunt despărțite de 10 puncte.

Mai mult de un sfert din biletele disponibile pentru acest meci au fost deja achiziționate.

Meciul din tur, cu Dinamo gazdă, a avut parte de o asistență destul de redusă: puțin peste 23.000 de spectatori.

Cel mai așteptat meci în fotbalul intern în acest final de 2025 e FCSB - Dinamo.

Derby de România se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la 20:30. El a fost devansat cu o zi din cauza alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică în București.

Câte bilete s-au dat la Derby de România

FCSB a scos la vânzare bilete la acest derby încă de la finalul săptămânii trecute, iar până în prezent a ajuns la vânzări care să acopere 25% din capacitatea arenei disponibilă pentru acest joc. Mai precis, au fost cumpărate până acum 13.000 de bilete.

Deși e valabil protocolul dintre cele două cluburi privind prezența galeriei oaspete, care are la dispoziție o peluză întreagă, tot până marți la prânz, Dinamo n-a antamat decât un număr infim de tichete: puțin peste 500! O explicație e faptul că link-ul pe care fanii roș-albilor trebuie să intre pentru a-și procura bilete la acest meci le-a fost distribuit abia astăzi, în jurul prânzului.

Roș-albii pot avea, în măsura în care vor atinge acest prag, chiar și 8.000 de fani în peluză sâmbătă.

Cum până la meci mai sunt 4 zile, organizatorii estimează că se va trece de 30.000 de spectatori la acest joc.

La jocul tur dintre cele două formații, găzduit tot de Arena Națională, dar cu Dinamo gazdă, la începutul lunii august, au fost destul de puțini spectatori: 23.000.

Câți spectatori au fost la ultimele 5 Derby de România

Data Meciul Spectatori August 2025 Dinamo - FCSB 4-3 23.215 Mai 2025 FCSB - Dinamo 3-1 37.073 Martie 2025 Dinamo - FCSB 1-2 31.476 Februarie 2025 FCSB - Dinamo 2-1 30.157 Octombrie 2024 Dinamo - FCSB 0-2 45.469

Marea provocare pentru FCSB sâmbătă e dacă va reuși să doboare recordul din acest sezon al asistenței la un meci de Liga 1. Care e deținut de Dinamo - Rapid 0-2 la care au asistat 34.700 de fani.

De fapt, nu doar că FCSB nu deține recordul în acest moment, dar nici un joc disputat pe teren propriu nu intră în top 10 meciuri cu cel mai numeros public.

Partida FCSB-ului cu cel mai mulți spectatori a fost ce cu Universitatea Craiova, care a avut în tribune doar 11.400 de spectatori.

În acest sezon, Dinamo e pe locul 2 în topul spectatorilor la jocurile de acasă, cu o medie de 13.000 de fani, lider fiind Craiova cu peste 14.000.

În schimb, FCSB e abia pe locul 5, cu o medie de 7.300, însă campioana n-a jucat pe teren propriu nici unul dintre cele două derby-uri bucureștene, cu Dinamo și Rapid, în fața cărora va evolua ca gazdă în această lună: sâmbătă cu Dinamo și pe 21 decembrie cu Rapid.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport