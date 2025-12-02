S-a vândut 25% din stadion! Câte bilete s-au dat la Derby de România și care e numărul șocant de tichete pe care Dinamo le-a antamat până acum
Arena Națională FOTO Sport Pictures
Superliga

S-a vândut 25% din stadion! Câte bilete s-au dat la Derby de România și care e numărul șocant de tichete pe care Dinamo le-a antamat până acum

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 14:55
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 16:00
  • FCSB - Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1. Cele două echipe sunt despărțite de 10 puncte.
  • Mai mult de un sfert din biletele disponibile pentru acest meci au fost deja achiziționate.
  • Meciul din tur, cu Dinamo gazdă, a avut parte de o asistență destul de redusă: puțin peste 23.000 de spectatori.

Cel mai așteptat meci în fotbalul intern în acest final de 2025 e FCSB - Dinamo.

Derby de România se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la 20:30. El a fost devansat cu o zi din cauza alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică în București.

Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”
Citește și
Politică doar pentru bogați?! Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”
Citește mai mult
Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”

Câte bilete s-au dat la Derby de România

FCSB a scos la vânzare bilete la acest derby încă de la finalul săptămânii trecute, iar până în prezent a ajuns la vânzări care să acopere 25% din capacitatea arenei disponibilă pentru acest joc. Mai precis, au fost cumpărate până acum 13.000 de bilete.

Deși e valabil protocolul dintre cele două cluburi privind prezența galeriei oaspete, care are la dispoziție o peluză întreagă, tot până marți la prânz, Dinamo n-a antamat decât un număr infim de tichete: puțin peste 500! O explicație e faptul că link-ul pe care fanii roș-albilor trebuie să intre pentru a-și procura bilete la acest meci le-a fost distribuit abia astăzi, în jurul prânzului.

Roș-albii pot avea, în măsura în care vor atinge acest prag, chiar și 8.000 de fani în peluză sâmbătă.

Cum până la meci mai sunt 4 zile, organizatorii estimează că se va trece de 30.000 de spectatori la acest joc.

La jocul tur dintre cele două formații, găzduit tot de Arena Națională, dar cu Dinamo gazdă, la începutul lunii august, au fost destul de puțini spectatori: 23.000.

Câți spectatori au fost la ultimele 5 Derby de România

DataMeciul Spectatori
August 2025 Dinamo - FCSB 4-323.215
Mai 2025 FCSB - Dinamo 3-137.073
Martie 2025 Dinamo - FCSB 1-231.476
Februarie 2025 FCSB - Dinamo 2-130.157
Octombrie 2024 Dinamo - FCSB 0-245.469

Marea provocare pentru FCSB sâmbătă e dacă va reuși să doboare recordul din acest sezon al asistenței la un meci de Liga 1. Care e deținut de Dinamo - Rapid 0-2 la care au asistat 34.700 de fani.

De fapt, nu doar că FCSB nu deține recordul în acest moment, dar nici un joc disputat pe teren propriu nu intră în top 10 meciuri cu cel mai numeros public.

Partida FCSB-ului cu cel mai mulți spectatori a fost ce cu Universitatea Craiova, care a avut în tribune doar 11.400 de spectatori.

În acest sezon, Dinamo e pe locul 2 în topul spectatorilor la jocurile de acasă, cu o medie de 13.000 de fani, lider fiind Craiova cu peste 14.000.

În schimb, FCSB e abia pe locul 5, cu o medie de 7.300, însă campioana n-a jucat pe teren propriu nici unul dintre cele două derby-uri bucureștene, cu Dinamo și Rapid, în fața cărora va evolua ca gazdă în această lună: sâmbătă cu Dinamo și pe 21 decembrie cu Rapid.

Citește și

Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul
Stranieri
14:17
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului. A renovat Kremlinul
Citește mai mult
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul
Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”
Campionate
13:11
Vinicius ratează CM 2026? Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”
Citește mai mult
Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
dinamo bucuresti bilete fcsb superliga derby de romania
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share