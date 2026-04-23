Ciprian Deac și-a decis viitorul  Ce va face, din vară, mijlocașul de 40 de ani, care în acest sezon a jucat doar 204 minute pentru CFR Cluj

Ciprian Deac (40 de ani) a decis ce va face din vară, când îi expiră contractul cu CFR Cluj.

Mutare importantă pentru CFR Cluj. Unul dintre jucătorii emblematici ai clubului, Ciprian Deac, a acceptat să rămână în Gruia după retragerea din cariera de jucător.

Ciprian Deac și-a decis viitorul. Ce va face din vară

Mijlocașul de 40 de ani își încheie contractul cu CFR Cluj pe 30 iunie 2026.

Decizia retragerii vine după un sezon în care n-a jucat decât 10 meciuri (204 minute) și a fost lăsat de alte 10 ori în afara lotului.

Deac a spus „da” propunerii clubului și va rămâne în cadrul structurii administrative, urmând să colaboreze cu Ricardo Cadu, care va instalat, probabil, în funcția de director sportiv, în locul rămas liber după plecarea lui Marius Bilașco la Rapid, scrie digisport.ro.

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a confirmat intențiile clubului în privința lui Deac:

„Eu așa îmi doresc, ca Ricardo Cadu să fie ajutat de Ciprian Deac. Eu vreau să am din campionatul următor în conducerea clubului foști mari jucători ai CFR-ului.

Vrem să ne facem un departament puternic de scouting”.

Deac rămâne unul dintre cei mai titrați jucători din istoria lui CFR Cluj. El a câștigat:

7 titluri de campion

3 Cupe ale României

4 Supercupe

De-a lungul carierei, Deac a mai jucat pentru Oțelul Galați, Rapid sau Schalke, dar cele mai mari performanțe le-a obținut la Cluj.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport