„Scuzele" lui Becali Patronul FCSB are un nou mesaj pentru Chiricheș, după ce fundașul s-a enervat: „Îmi cer iertare, dar am aceeași părere"
Publicat: 23.04.2026, ora 10:09
Actualizat: 23.04.2026, ora 10:10
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute la finalul meciului cu Farul (3-2), la adresa lui Vlad Chiricheș (36 de ani), dar a subliniat că nu și-a schimbat opinia despre jucătorul campioanei en-titre.

Patronul FCSB l-a desființat pe Chiricheș după victoria din etapa trecută cu Oțelul (4-0), însă Rădoi a decis să mizeze pe veteranul campioanei și la meciul cu Farul.

În cele din urmă, Chiricheș a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 77, din cauza unei accidentări, și a fost înlocuit de Lixandru.

Gigi Becali: „Îmi cer iertare, dar am aceeași părere”

La finalul meciului de la Ovidiu, Becali s-a bucurat de necazul fotbalistul său, care va fi indisponibil câteva luni.

Acum, latifundiarul din Pipera a recunoscut că declarațiile sale au fost exagerate și a ținut să-i ceară scuze lui Chiricheș, dar a ținut să sublinieze că este, în continuare, de părere că veteranul campioanei nu mai poate face față la nivelul actual.

„N-am spus de Chiricheș că are dreptate el? Eu am spus la nervi ce am spus, dar după am spus că el are dreptate.

Am câștigat cu el zece milioane, că l-am vândut, am câștigat milioane din calificări.

El a fost cu foarte mult bun simț. Eu zic și eu la nervi și-mi cer iertare. Îmi cer iertare acum, dacă l-am supărat, dar am aceeași părere.

Trebuia să nu exprim părerea deloc, dar am spus-o la nervi. Eu vreau dreptatea să fie făcută.

Eu de Chiricheș m-am rugat să semneze acum 7 luni, i-am dat 300.000 de euro primă ca să semneze, n-are dreptate el? Greșesc și eu, la nervi, dar dreptatea o are el”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Am scăpat până la urmă de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el. Nu îi doresc o accidentare gravă, una care să ne scape de el. Îl scot de pe listă dacă e la meciul de Europa. Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș, la finalul meciului cu Farul

Vlad Chiricheș: „Nu există recunoștință”

Întrebat despre criticile lui Becali la adresa sa, Vlad Chiricheș a declarat:

„Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că, în general, în fotbal nu există recunoștință.

E meciul următor: dacă ești bun, probabil toată lumea se bucură, dacă nu, ești pe făraș.

Să vorbesc despre retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta.

Îmi doresc să mă simt bine. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut.

Clar, e patronul echipei și poate să mă dea afară, dar eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel s-a văzut că am fost în echipă și asta mă bucură.

După un alt meci, să facă o astfel de declarație, e clar că nu mai e nimic de zis, de schimbat”, a declarat Vlad Chiricheș, la Prima Sport.

