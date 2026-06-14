Deac, înapoi la CFR?  Negocieri între fostul fotbalist și conducerea clubului » Ce post i-a fost propus: „Vreau să ajut” +15 foto
Ciprian Deac
Superliga

Deac, înapoi la CFR? Negocieri între fostul fotbalist și conducerea clubului » Ce post i-a fost propus: „Vreau să ajut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 16:06
  • Ciprian Deac (40 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj care s-a retras la finalul acestui sezon, și-ar dori să continue la clubul din Gruia, dar în cadrul conducerii.
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Deși s-a despărțit de CFR, Ciprian Deac a dezvăluit că luni, atunci când se va reuni echipa, va avea o discuție cu finanțatorul Ioan Varga și președintele Iuliu Mureșan privind viitorul său.

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Ciprian Deac: „Mi s-a propus postul de vicepreședinte”

Fostul fotbalist vrea să continue la CFR și a precizat că i s-a propus un post în conducerea clubului.

„Eu cred că mi-am prelungit destul de mult viața de sportiv și cariera, pentru că am avut foarte multe accidentări serioase. Doar eu știu prin câte am trecut și cât am tras de mine să reușesc să joc la acest nivel.

Ultima discuție pe care am avut-o cu domnul Neluțu Varga și cu domnul președinte (n.r. Iuliu Mureșan) a fost că atunci când se va reuni echipa, adică mâine (n.r. luni), vom avea o discuție.

Mi s-a propus postul de vicepreședinte. Vreau în primul rând să văd ce înseamnă și munca de birou. Vreau să văd dacă îmi place pentru că nu vreau să fiu la număr. Dacă e să rămân la club vreau să ajut.

Pot să ajut clubul, pot să fac legătura între echipă și cei de la birouri pentru că știu exact ce ne lipsește, știu ce am putea îmbunătăți la club. Eu cred că aș putea ajuta”, a declarat Ciprian Deac la Digi Sport.

Mi-aș dori să rămân pentru că am jucat atât de mulți ani și sufletul meu este legat de acest club. Ciprian Deac

FOTO: Ciprian Deac, la ultimul meci al carierei

Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg
Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport
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Ciprian Deac: „Sunt mai multe lucruri de îmbunătățit”

Dacă va ocupa un post în conducerea clubului, Ciprian Deac știe deja de unde ar trebui începute schimbările.

„Știu exact ce ar trebui îmbunătățit și ei (n.r. conducerea) știu. Asta e partea bună. Să sperăm că se vor schimba lucrurile.

Cred că e o problemă pentru că nu avem baza foarte aproape și se pierde foarte mult timpul în trafic. Sunt mai multe lucruri de îmbunătățit, dar avem speranță că va fi bine.

Așteptăm să vină și domnul Varga aproape de echipă pentru că dânsul chiar în ultima perioadă a fost foarte mult plecat și lucrul ăsta s-a simțit”, a mai declarat Ciprian Deac.

509 meciuri
a jucat Ciprian Deac pentru CFR Cluj. A marcat 90 de goluri și a oferit 118 pase decisive

Ciprian Deac, simbol al clubului CFR Cluj

Născut la Dej și debutat în fotbal de echipa locală Unirea, Ciprian Deac a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în anul 2006. A jucat în Gruia până în 2010, cu o mică pauză în 2008, atunci când a fost împrumutat câteva luni la Oțelul Galați.

În 2010, Deac o părăsea pe CFR pentru a semna cu Schalke 04. Nemții plăteau la acel moment trei milioane de euro pentru aripa „feroviarilor”. Din păcate, nu s-a adaptat foarte bine la Schalke, iar după doar un an a revenit în România, la Rapid, sub formă de împrumut.

14 trofee
a câștigat Ciprian Deac alături de CFR Cluj

A urmat apoi întoarcerea acasă, la CFR Cluj, în 2012, urmând să joace în Gruia timp de trei ani, până în 2015, atunci când a plecat în Kazakhstan, la Aktobe, iar mai apoi la Tobol.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, în 2017 s-a întors din nou „acasă”, la CFR Cluj, de unde nu a mai plecat până în prezent, fiind om de bază la marile performanțe reușite de club în ultimii ani.

Deac a devenit campion al României alături de gruparea alb-vișinie de șapte ori. Mai mult, a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe tot cu gruparea „feroviară”.

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