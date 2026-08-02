„Credeau că dispărem” Ședințe la CFR Cluj, după gravele probleme financiare: detalii din interior

Vicepreședintele lui CFR Cluj, Ciprian Deac (40 de ani), a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa

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Clubul din Gruia are probleme serioase la nivel financiar în acest sezon, de la datorii la restanțe salariale, care au dus inclusiv la o interdicție din partea FIFA.

Ciprian Deac: „În ultimele zile au fost multe ședințe”

Într-un dialog despre dificultățile financiare, noul vicepreședinte al clubului a transmis că s-a plătit recent un salariu restant, iar patronul Ioan Varga a organizat mai multe ședințe, după neregulile din ultima vreme.

„M-am obișnuit, în ultimii ani toți credeau că dispărem, dar clubul merge înainte și se bate an de an la campionat. Eu unul m-am obișnuit.

Clubul funcționează, s-a plătit un salariu. În scurt timp clubul va intra pe un făgaș normal.

(n.r. despre plecarea lui Iuliu Mureșan) Ne pare rău, pentru că e un om care iubește clubul, a fost președinte atâția ani. Clubul merge mai departe și fără Iuliu Mureșan, și fără mine.

În ultimele zile au fost multe ședințe cu domnul Varga. Și dânsul vrea să rezolve problemele de la club și să redevenim o echipă puternică, care se bate an de an la titlu”, a spus Ciprian Deac, potrivit digisport.ro, înainte de meciul cu Rapid.

Cât despre nevoia calificării în faza principală Conference League, legenda CFR-ului a transmis:

„Nu pot să zic că vitală. E foarte importantă, Ne dorim să ajungem în grupele Conference League. Vom avea o dublă foarte dificilă”.

CFR Cluj va întâlni Tromso în turul 3 preliminar din Conference League, în dublă manșă, pe 6 și 13 august, de la 19:30, respectiv 20:00.

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