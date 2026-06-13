Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026 +6 foto
Hotelurile din Mexic și Statele Unite unde au fost cazate naționalele României la Mondialele din 1970 și 1994
Campionatul Mondial

Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 09:11
  • Hotelurile din Mexic și Statele Unite unde au fost cazate naționalele României la Mondialele din 1970 și 1994 nu mai găzduiesc echipe, ci se adresează suporterilor prin evenimente dedicate Cupei Mondiale din 2026.
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Cupa Mondială din 2026 se dispută în trei țări: SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie. Pentru România, două dintre ele au o semnificație aparte.

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Ce se întâmplă la Mondialul 2026 în fostele cantonamente ale României din Mexic ’70 și SUA ’94

În Mexic, naționala revenea în 1970 la un turneu final după 32 de ani și juca în „Groapa cu lei de la Guadalajara”, cu Anglia, Cehoslovacia și Brazilia.

În Statele Unite, în 1994, Generația de Aur ajungea la un penalty de semifinale, realizând cea mai mare performanță din istoria naționalei.

GOLAZO.ro prezintă ce se întâmplă astăzi cu hotelurile în care au fost cazați tricolorii la acele turnee finale memorabile, ambele locații adresându-se acum suporterilor prin servicii și activități dedicate Cupei Mondiale.

La CM 1970, România a fost cazată la Gran Hotel din Guadalajara

În 1970, legendarii Rică Răducanu, Dobrin, Dumitrache, Dembrovschi sau Lucescu și-a stabilit cartierul general la Gran Hotel din Guadalajara.

Inaugurat în 1956, într-o perioadă de expansiune accelerată a orașului Guadalajara, hotelul era suficient de prestigios pentru a găzdui delegația României la Campionatul Mondial din Mexic.

De acolo plecau tricolorii lui Angelo Niculescu spre Estadio Jalisco, arena pe care au disputat toate cele trei partide din grupa considerată „Groapa cu lei”: 0-1 cu Anglia, 2-1 cu Cehoslovacia și memorabilul 2-3 cu Brazilia lui Pele.

Cazați într-o zonă rezidențială

Spre deosebire de cantonamentele moderne, în care echipele caută izolare totală, Gran Hotel era amplasat într-o zonă urbană activă.

Situat în cartierul Arcos Vallarta, una dintre cele mai elegante zone rezidențiale ale orașului Guadalajara în acea perioadă, hotelul se afla la câteva minute de monumentul La Minerva și de principalele bulevarde ale metropolei.

Hotelul oferea pentru acea perioadă facilități considerate moderne: piscină, restaurant, săli de evenimente și peste o sută de camere.

Astăzi, fostul Gran Hotel funcționează sub numele de Las Pergolas, o unitate de trei stele, iar în perioada Cupei Mondiale își adaptează activitatea pentru a primi suporteri și vizitatori atrași de atmosfera turneului.

Gran Hotel din Guadalajara, surprins în trei epoci diferite: în anii '50, în perioada Mondialului din 1970 și în prezent (Sursa foto: reproducere după imagini de arhivă)
Gran Hotel din Guadalajara, surprins în trei epoci diferite: în anii '50, în perioada Mondialului din 1970 și în prezent (Sursa foto: reproducere după imagini de arhivă)

Galerie foto (6 imagini)

Afiș din timpul CM 1970 Mexic: „Nu lucrăm astăzi pentru că mergem să-l vedem pe Pelé” (Sursa foto: reproducere după imagini de arhivă) Imagine din 1970 cu Gran Hotel din Guadalajara (Sursa foto: reproducere după imagini de arhivă) Gran Hotel din Guadalajara, surprins în trei epoci diferite: în anii '50, în perioada Mondialului din 1970 și în prezent (Sursa foto: reproducere după imagini de arhivă) Gran Hotel, după ce a devenit Las Pergolas Gran Hotel, după ce a devenit Las Pergolas
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Farsa lui Rică Răducanu, dezvăluită de presa braziliană

Gran Hotel păstrează și un episod mai puțin cunoscut din culisele Mondialului din 1970.

Potrivit unei relatări din Jornal do Brasil, reluată ulterior de publicația braziliană Trivela, Rică Răducanu, titularul de drept al României, și-ar fi pierdut locul în echipă după o farsă făcută la piscina hotelului.

Înaintea debutului cu Anglia, portarul Rapidului ar fi aruncat în apă un grup de femei aflate la marginea piscinei.

Gluma a degenerat rapid, provocând furia soților acestora și fiind la un pas să se transforme într-o încăierare generală.

Episodul i-ar fi atras sancțiunea selecționerului Angelo Niculescu, care a decis să-l lase pe bancă și să-l titularizeze pe Stere Adamache.

Rică Răducanu avea să apară pe teren abia în ultimul meci al României, cel cu Brazilia, intrând în minutul 27, la scorul de 2-0 pentru Selecao, după accidentarea lui Adamache.

Hotelul Generației de Aur de la CM 1994 organizează petreceri pentru Mondialul 2026

Generația de Aur a pregătit Mondialul din 1994 la Hyatt Regency Newport Beach, unul dintre resorturile reprezentative din sudul Californiei.

Hotelul funcționează și astăzi, iar conducerea stabilimentului a decis să transforme Cupa Mondială 2026 într-un eveniment pentru comunitate.

Complexul organizează „World Soccer Watch Party”, un program oficial de vizionare a meciurilor desfășurat în amfiteatrul în aer liber al resortului.

Intrarea este gratuită, iar partidele sunt transmise pe trei ecrane gigant, într-un decor care amintește inevitabil de vara în care Hagi, Răducioiu și Dumitrescu au cucerit America.

Rezultatele României la World Cup 1994: 3-1 cu Columbia, 1-4 cu Elveția și 1-0 cu SUA, parcurs care i-a adus primul loc în grupă. A urmat victoria cu 3-2 în fața Argentinei, în optimi, înaintea eliminării dramatice din sferturi: 2-2 cu Suedia și 4-5 la penalty-uri.

Galerie foto (3 imagini)

Hyatt Regency Newport Beach a fost cartierul general al României pentru CM 1994 din SUA Hyatt Regency Newport Beach a fost cartierul general al României pentru CM 1994 din SUA Hyatt Regency Newport Beach a fost cartierul general al României pentru CM 1994 din SUA
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