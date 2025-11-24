„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă”
Ciprian Marica FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 18:18
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 18:18
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a analizat șansele celor de la FCSB pentru calificarea în play-off.
  • Totodată, fostul atacant a prefațat lupta pentru titlu.

Ciprian Marica a anunțat intențiile constănțenilor în duelul contra celor de la FCSB, ce va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30, la Ovidiu, în etapa #18 din Liga 1.

Ciprian Marica, despre șansele celor de la FCSB să prindă play-off-ul: „Oricând se pot redresa”

„Avem un număr solid de abonamente. Încercăm să facem față campioanei.

Până la urmă au cel mai bun lot, dar în astfel de meciuri echipele se mobilizează, mai ales când joci cu adversar bun. Sperăm să facem un meci bun și să câștigăm puncte.

Am câștigat în tur. Am reușit să-i batem în deplasare, e un plus de moral, deci se poate. Nici ei nu mai sunt așa de speriat. I-am văzut în ultimele partide”, a spus Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

Conducătorul celor de la Farul Constanța a avertizat echipele aflate deasupra celor de la FCSB că „roș-albaștrii” au forța necesară pentru a obține calificarea în play-off:

„Oricând se pot redresa pentru că au jucători de calitate. Ca să-l citez pe fostul meu antrenor: «forța colectivă poate bate calitatea individuală».

Eu cred că sunt mai multe echipe pe care le vânează FCSB-ul pentru un loc de play-off, nu doar Farul. Sunt mai multe echipe care pot pierde acest loc. Mai sunt multe etape. Nu mă grăbesc să vorbesc”.

FCSB se află la 5 puncte în spatele celor de la Farul Constanța, ocupanta ultimei poziții ce asigură calificarea în play-off-ul campionatului.

Ciprian Marica: „Merge pe burtă, nu e luată în serios de nimeni”

Ciprian Marica a analizat șansele la titlu ale echipelor fruntașe din Liga 1 și a numit surpriza în lupta pentru trofeu.

„Mă întreabă lumea pe stradă cine ia campionatul. Nu cred că s-a văzut azi o echipă atât de puternică încât să zici că s-a detașat. Încă se mai joacă titlul, iar locurile din play-off vor fi aspru disputate.

Dinamo merge pe burtă, cum s-ar spune. Nu e luată în serios de nimeni. Aud că se vorbește de Craiova, Rapid, n-am văzut Dinamo în discuții. N-am văzut multă dezbatere pe tema asta.

Uite că reușește să mențină un joc consistent, nu spectaculos, nu ieșit din comun, dar consistent. Se va juca acest campionat.

Nu putem vorbi de o echipă care să se ridice peste nivelul fotbalului din România în acest moment”, a spus fostul atacant al celor de la Schalke și VfB Stuttgart.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1735
2FC Botoșani1632
3U Craiova1732
4Dinamo1630
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1716
15Hermannstadt1611
16Metaloglobus București167

22:28
