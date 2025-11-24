„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă”

Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a analizat șansele celor de la FCSB pentru calificarea în play-off.

Totodată, fostul atacant a prefațat lupta pentru titlu.

Ciprian Marica a anunțat intențiile constănțenilor în duelul contra celor de la FCSB, ce va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30, la Ovidiu, în etapa #18 din Liga 1.

Ciprian Marica, despre șansele celor de la FCSB să prindă play-off -ul: „Oricând se pot redresa”

„Avem un număr solid de abonamente. Încercăm să facem față campioanei.

Până la urmă au cel mai bun lot, dar în astfel de meciuri echipele se mobilizează, mai ales când joci cu adversar bun. Sperăm să facem un meci bun și să câștigăm puncte.

Am câștigat în tur. Am reușit să-i batem în deplasare, e un plus de moral, deci se poate. Nici ei nu mai sunt așa de speriat. I-am văzut în ultimele partide”, a spus Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

Conducătorul celor de la Farul Constanța a avertizat echipele aflate deasupra celor de la FCSB că „roș-albaștrii” au forța necesară pentru a obține calificarea în play-off:

„Oricând se pot redresa pentru că au jucători de calitate. Ca să-l citez pe fostul meu antrenor: «forța colectivă poate bate calitatea individuală».

Eu cred că sunt mai multe echipe pe care le vânează FCSB-ul pentru un loc de play-off, nu doar Farul. Sunt mai multe echipe care pot pierde acest loc. Mai sunt multe etape. Nu mă grăbesc să vorbesc”.

FCSB se află la 5 puncte în spatele celor de la Farul Constanța, ocupanta ultimei poziții ce asigură calificarea în play-off-ul campionatului.

Ciprian Marica: „Merge pe burtă, nu e luată în serios de nimeni”

Ciprian Marica a analizat șansele la titlu ale echipelor fruntașe din Liga 1 și a numit surpriza în lupta pentru trofeu.

„Mă întreabă lumea pe stradă cine ia campionatul. Nu cred că s-a văzut azi o echipă atât de puternică încât să zici că s-a detașat. Încă se mai joacă titlul, iar locurile din play-off vor fi aspru disputate.

Dinamo merge pe burtă, cum s-ar spune. Nu e luată în serios de nimeni. Aud că se vorbește de Craiova, Rapid, n-am văzut Dinamo în discuții. N-am văzut multă dezbatere pe tema asta.

Uite că reușește să mențină un joc consistent, nu spectaculos, nu ieșit din comun, dar consistent. Se va juca acest campionat.

Nu putem vorbi de o echipă care să se ridice peste nivelul fotbalului din România în acest moment”, a spus fostul atacant al celor de la Schalke și VfB Stuttgart.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 17 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 17 16 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

