Program Liga 1 LPF a anunțat desfășurarea etapelor #18 și #19 din primul eșalon. Când se joacă FCSB - Dinamo și Craiova - CFR Cluj

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #18 și #19 din Liga 1.
- În runda #19 vor avea loc derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv U Craiova și CFR Cluj.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #18 a Ligii 1 se va desfășura între 28 noiembrie și 1 decembrie, în timp ce runda #19 va avea loc între 5 și 8 decembrie.
Derby-ul FCSB - Dinamo va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în timp ce Craiova - CFR Cluj se va juca duminică, 7 decembrie, chiar în ziua alegerilor locale pentru Primăria Capitalei.
Programul etapei #18
Vineri, 28 noiembrie
- Rapid - Csikszereda, 20:30
Sâmbătă, 29 noiembrie
- FC Argeș - CFR Cluj, 16:30
- Dinamo - Oțelul, 20:45
Duminică, 30 noiembrie
- Hermannstadt - UTA Arad, 15:00
- Unirea Slobozia - FC Botoșani, 17:30
- Farul Constanța - FCSB, 20:30
Luni, 1 decembrie
- Petrolul - Metaloglobus, 16:00
- U Cluj - Universitatea Craiova, 19:00
Programul etapei #19
Vineri, 5 decembrie
- Csikszereda - FC Argeș, 20:30
Sâmbătă, 6 decembrie
- Oțelul Galați - Unirea Slobozia, 17:00
- FCSB - Dinamo, 20:30
Duminică, 7 decembrie
- UTA Arad - Petrolul, 15:00
- Metaloglobus - Farul Constanța, 17:30
- Universitatea Craiova - CFR Cluj, 20:30
Luni, 8 decembrie
- U Cluj - Hermannstadt, 17:30
- Botoșani - Rapid, 20:30
Clasamentul din Liga 1 după primele 15 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|15
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|15
|14
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7