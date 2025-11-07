Program Liga 1 LPF a anunțat desfășurarea etapelor #18 și #19 din primul eșalon. Când se joacă FCSB - Dinamo și Craiova - CFR Cluj

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #18 și #19 din Liga 1.

În runda #19 vor avea loc derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv U Craiova și CFR Cluj.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #18 a Ligii 1 se va desfășura între 28 noiembrie și 1 decembrie, în timp ce runda #19 va avea loc între 5 și 8 decembrie.

Derby-ul FCSB - Dinamo va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în timp ce Craiova - CFR Cluj se va juca duminică, 7 decembrie, chiar în ziua alegerilor locale pentru Primăria Capitalei.

Programul etapei #18

Vineri, 28 noiembrie

Rapid - Csikszereda, 20:30

Sâmbătă, 29 noiembrie

FC Argeș - CFR Cluj, 16:30

Dinamo - Oțelul, 20:45

Duminică, 30 noiembrie

Hermannstadt - UTA Arad, 15:00

Unirea Slobozia - FC Botoșani, 17:30

Farul Constanța - FCSB, 20:30

Luni, 1 decembrie

Petrolul - Metaloglobus, 16:00

U Cluj - Universitatea Craiova, 19:00

Programul etapei #19

Vineri, 5 decembrie

Csikszereda - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 6 decembrie

Oțelul Galați - Unirea Slobozia, 17:00

FCSB - Dinamo, 20:30

Duminică, 7 decembrie

UTA Arad - Petrolul, 15:00

Metaloglobus - Farul Constanța, 17:30

Universitatea Craiova - CFR Cluj, 20:30

Luni, 8 decembrie

U Cluj - Hermannstadt, 17:30

Botoșani - Rapid, 20:30

Clasamentul din Liga 1 după primele 15 etape

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 15 14 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport