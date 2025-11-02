Unde l-ar vedea Marica pe Hagi  Fostul internațional, despre necesitatea „Regelui” de a antrena din nou: „Știu cât își dorește”
02.11.2025, ora 16:09
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 16:09
  • Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional, a declarat că și-ar dori să-l vadă pe Gheorghe Hagi (60 de ani) în postura de selecționer al României sau ca antrenor al unui club important.

În luna iunie a acestui an, Gheorghe Hagi s-a hotărât să renunțe la funcția de antrenor al echipei Farul Constanța.

„Regele” a rămas, totuși, în cadrul clubului, acolo unde face parte din Consiliul de Administrație.

Ciprian Marica, despre Gheorghe Hagi: „Știu cât își dorește o provocare”

Fostul atacant al lui Stuttgart sau Schalke 04, Ciprian Marica, a declarat că și-ar dori să-l vadă din nou pe Gheorghe Hagi în funcția de antrenor.

„Gică, deocamdată, se ocupă intens de academie, acolo unde aveam nevoie de un refresh și de mâna lui. El a fost până acum concentrat la nivel de seniori, dar s-a întors să așeze lucrurile la academie.

Sunt convins că își dorește o nouă provocare. Sper din suflet să își găsească ce are nevoie: ori echipa națională, acolo unde îl văd din plin după mandatul lui nea Mircea, ori o echipă cu aspirații.

Nu mi-aș dori să-l pierdem, dar știu cât își dorește Gică o provocare mare.

La Farul a reușit: a câștigat campionatul, a jucat în cupele europene. Acum, cred că o provocare pentru Gică ar fi echipa națională", a precizat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

În cariera de antrenor, Hagi a trecut pe la Galatasaray, în perioada octombrie 2010 - martie 2011, și la Viitorul, respectiv Farul Constanța, club înființat chiar de el.

Pe banca constănțenilor, Gheorghe Hagi a cucerit de două ori campionatul României (2017 cu Viitorul și 2023 cu Farul), o Cupă și o Supercupă (cu Viitorul, în 2019 și 2020).

424 de meciuri
a petrecut Gheorghe Hagi la Viitorul/Farul Constanța

