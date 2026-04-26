Apelul lui Hagi a fost auzit Șeful Comisiei pentru sport pregătește schimbarea Legii sponsorizării: „Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță”

Ciprian Paraschiv (51 de ani), președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, a anunțat că pregătește un proiect de reconfigurare a Legii sponsorizării.

Inițiativa ar putea aduce o schimbare importantă în modul în care este finanțat sportul românesc.

Inițiativa vine la scurt timp după mesajul transmis de Gică Hagi, la prezentarea ca selecționer al României, când acesta le-a cerut celor mai bogați oameni din țară să investească în fotbal și în sportul românesc.

Vrea schimbare Legii sponsorizării: „Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță”

Paraschiv consideră că sportul de performanță trebuie să depindă mai puțin de banii publici și mai mult de investițiile private.

„Cred că toți ne dorim ca sportul de performanță să nu mai aibă legătură cu banii publici, din mai multe motive. În primul rând, doar așa putem vorbi de cluburi stabile pe termen mediu și lung, cu strategii și performanță.

Când tu depinzi majoritar sau în totalitate de fondurile alocate de un primar sau de un președinte de consiliu județean, iar el dispare din peisaj, ești deseori obligat să intri în insolvență sau chiar să pui lacătul pe ușă! E anormal!

Apoi, având în vedere fluxul de finanțare complicat dinspre autorități, se ajunge la blocaje financiare, adică salarii restante față de jucători, antrenori și ceilalți salariați”, a spus Paraschiv, conform prosport.ro.

Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță, pentru că aduc imixtiune politică, rolul lor e în infrastructura sportivă, în zona juvenilă, în alte direcții de susținere a sportului. Am auzit cu toții strigătul lui Gică Hagi din conferința lui de prezentare ca selecționer al României. Vrem toți ca bogații României să vină cu o parte din banii lor spre sportul românesc! Tocmai de-aceea voi demara acest proiect. Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților

Proiectul ar urma să vizeze modificarea Legii 32/1994, astfel încât cluburile și federațiile să poată atrage mai ușor finanțări din mediul privat.

„Cea mai puternică modalitate prin care ne putem îndrepta spre normalitate, adică spre un sport românesc de performanță susținut de investițiile private, e să construim un cadru normativ care să sprijine perspectiva

Să oferi prin legea sponsorizării atât canalele optime prin care federațiile și cluburile să poată primi un sprijin financiar consistent dinspre privat, dar în același timp, să pui în fața mediului de business o interfață atractivă.

Nu doar cluburi sănătoase și performanța sportivă propriu-zisă, ci și facilități financiare pentru antreprenorii români. Să fie clar și concret beneficiul lor atunci când bagă fiecare euro în sportul românesc!

Iar când sportul românesc de performanță va deveni finanțat în proporție covârșitoare din mediul privat, inclusiv autoritățile locale vor rămâne cu un buget mai consistent, banii cetățenilor se vor putea îndrepta spre zone de investiții fierbinți, dincolo de sport”, a mai spus Paraschiv.

Ciprian Paraschiv: „Voi fixa un calendar de consultări. Trecem la treabă!”

Paraschiv spune că obiectivul este ca noua lege să țină cont atât de nevoile sportului românesc, cât și de interesele mediului de afaceri.

„În perioada următoare voi fixa un calendar de consultări în Comisia pentru tineret și Sport din Camera Deputaților și voi construi o echipă de lucru dedicată proiectului de reconfigurare a legii sponsorizării, deopotrivă în beneficiul sportului românesc și al mediului privat din România.

Trecem la treabă! Consultări temeinice în Comisie, în urma cărora vreau să dezbatem propunerile punctuale și problemele fiecărei zone de impact și să preluăm în noua lege tot ce e bun. Așa cum am procedat și în elaborarea proiectului pentru restructurarea Legii 4.

Împreună cu echipa de lucru ne vom întâlni cu reprezentanți ai mediului de privat și ai asociațiilor antreprenoriale, cu conducerile cluburilor sportive care reprezintă deja un exemplu de bune practici în atragerea finanțărilor private, apoi cu cluburile care depind majoritar de bani publici în acest moment, ca să explorăm fiecare cazuistică și să identificăm soluțiile cele mai bune.

În paralel, consultări cu juriști de calibru din zona fiscală și financiară, bineînțeles”, a mai spus Paraschiv.

Mesajul lui Gică Hagi: „Bogații să cumpere cluburi din România”

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: să vină să cumpere cluburile din România. Se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu.

Sunt cluburi care pot face performanțe, fotbalul are nevoie de bani. Ca să vrei să faci performanțe, primul lucru trebuie să investești în academii și apoi să investești în cluburi foarte puternice ca să producă jucători, să avem jucători care să valoreze cât mai mult.

Nu uitați cât investește Turcia, de asta nu se vorbește, cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat puternic, jucători pe care îi vinde și joacă pe nu știu unde.

Totul e legat de cota de piață, e business, iar oamenii de business trebuie să vină, să cumpere cluburi, să investească și să se lupte care e mai bun.

Sunt oameni foarte mulți în România care au bani foarte mulți și, dacă investim bine în tineri și în copii, România poate să trăiască bine 100 de ani. Dacă facem asta, putem să jucăm jucători foarte buni, o să ne asigurăm viitorul. Dacă nu, nu au unde să crească, unde să se ducă.

Trebuie să ne calificăm în cupele europene, să avem echipe care să se califice în grupe, să avem patroni bogați cum sunt în toată lumea, numai la noi nu.

Peste tot se vând de toate, în România se vinde orice, dar nu fotbal și sport. De ce? Când toată lumea vede numai sport, mai ales fotbalul. De ce nu se bagă nimeni? Probabil liniște și pace prea multă”, a declarat Hagi.

