LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă”

Secretarul general LPF, Justin Ștefan, a comentat eroarea de la Petrolul - FC Argeș 1-2, cu arbitrul Radu Petrescu în prim-plan

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca FC Argeș să înscrie, iar golul nu a fost validat.

Ulterior, CCA a transmis că a fost o decizie greșită din partea lui Petrescu, iar reușita era valabilă.

„Sunt ani de zile de când mi-am propus să nu atac public FRF, oamenii care lucrează acolo sau organismele din subordine, precum CCA ori Școala Federală de Antrenori.

Nu cred că este benefic pentru fotbalul românesc ca FRF și LPF să își spele rufele în public.

De aceea am evitat reacțiile care ar putea genera conflicte instituționale inutile.

Însă ceea ce s-a întâmplat aseară la meciul Petrolul - FC Argeș depășește limita tolerabilului. Arbitrul partidei, Radu Petrescu, prin deciziile sale, a influențat direct rezultatul jocului.

Fotbalul trebuie să se decidă exclusiv pe teren, prin merit sportiv, nu prin erori majore de arbitraj.

Domnule Președinte Vassaras, vă solicit public să dispuneți măsuri ferme. Credibilitatea competiției trebuie protejată cu orice preț.

Greșeala de aseară este inacceptabilă”, a scris Ștefan pe Instagram, postând și o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale:

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

