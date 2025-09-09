Marica, îngrijorat Semnal de alarmă tras de fostul internațional, înaintea partidei vitale cu Cipru: „Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun”

CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica (39 de ani) a tras un semnal de alarmă înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Eșecul selecționatei antrenate de Mircea Lucescu, 0-3, în amicalul cu Canada, l-a făcut pe Ciprian Marica să nu mai fie atât de încrezător în șansele „tricolorilor” la calificare pentru Campionatul Mondial.

CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica: „Trebuie să batem, altfel nu putem avea pretenții să mergem la Mondial”

Fostul internațional s-a arătat îngrijorat înaintea partidei de la Nicosia. Marica speră ca jucătorii trimiși pe teren de Mircea Lucescu să ia decizii inspirate pe parcursul jocului.

Acționarul celor de la Farul Constanța a subliniat și faptul că marea problemă a „tricolorilor” nu este ofensiva, ci mai mult defensiva.

„Sunt un pic dezumflat așa după ultimul meci. Nu mai am încredere și mai mult decât atât, am văzut Cipru cu Austria. Au câștigat foarte greu cu ei, doar cu un gol din penalty și ciprioții au jucat cu ei de la egal la egal.

Sper să fim inspirați, să avem luciditate pentru că nu vom avea un meci ușor. Am avut o zi în plus de odihnă și cred că va conta, mai ales că ei au jucat cu Austria. Dacă marcăm rapid ne vom face singuri meciul ușor.

Nu știu dacă cea mai mare problemă a noastră e la nivel de atacanți. Eu zic că e defensiva.

Trebuie să fim mai pragmatici în atac și mă îngrijorează și Drăguș. E un atacant de calitate, dar totuși nu îi iese. Ține mingea prea mult, nu e altruist când trebuie, ceva nu îi iese mereu, nu e el.

A luat decizii proaste cu Canada. Are o tehnică bună și viteză, dar greșește. Nu avem însă altă variantă și sper că va face un meci mai bun.

Băieții au calitate individuală, dar trebuie să ia deciziile corecte. Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun cu Cipru, ci la o sclipire a unui jucător.

Trebuie să câștigăm cu orice preț meciul ăsta. Orice alt rezultat este un eșec și ne compromite șansele la calificare. Trebuie să batem Cipru, altfel nu putem avea pretenții să mergem la Mondial.

Din păcate, toată lumea e sceptică. Ne lipsesc mulți jucători din cauza accidentărilor și suntem destul de șubreziți pentru că nu avem soluții.

Plus că începi să ai îndoieli după o înfrângere acasă cu 0-3, fie ea și într-un meci amical. Te destabilizează puțin” a declarat Marica, citat de fanatik.ro.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

