„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-0. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa în Ghencea.

Ca urmare a remizei cu FCSB, Unirea Slobozia a revenit la egalitate de puncte cu Hermannstadt, formația de pe locul de baraj.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Claudiu Niculescu: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta”

La finalul partidei, tehnicianul Unirii Slobozia a declarat:

„Am încercat să le transmit în fiecare zi că la fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta în doar câteva zile. S-a întâmplat ca Hermannstadt să nu câștige la Metaloglobus, iar noi să facem egal cu FCSB.

Hermannstadt avea un avantaj, programul lor fiind mai ușor cel puțin pe hârtie, dar iată că la fotbal dacă speri și nu cedezi, totul se poate întoarce în favoarea ta.

Urmează o săptămână cu presiune, trebuie să ne revenim mental și fizic și să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală, pentru că este meciul care ne poate duce la baraj.

Vom vedea ce va fi, important este să nu ne așteptăm la un meci ușor”, a declarat Claudiu Niculescu, la Prima Sport.

Am lucrat, i-am studiat bine și am reușit să-i blocăm, cu excepția celor două ocazii pe care le-au avut în prelungiri. Chiar dacă ne-au dominat, nu și-au creat ocazii mari. Noi am avut o situație uriașă, dar până la urmă este un punct care ne dă speranțe că putem rămâne în Liga 1 și în sezonul viitor. Claudiu Niculescu, antrenor Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu, despre problemele cu licența: „E greu, dar cred că lucrurile se vor rezolva”

Antrenorul Unirii l-a luat la rost pe Dorinel Munteanu, după ce antrenorul de la Hermannstadt a spus că mai are trei meciuri de jucat (n.r. - ultima etapă, plus cele două meciuri de baraj).

„E greu, e normal, sunt atâtea discuții în jurul lor. L-am văzut și pe Dorinel, n-am înțeles de ce a spus că mai are trei meciuri. Eu știu că toate echipele mai avem un meci, ultima etapă.”

Întrebat la conferința de presă, de reporterul GOLAZO.ro, cum se simte să se lupte pentru evitarea retrogradării la o echipă fără licența de la Liga 1, Niculescu a răspuns:

„Nu-i ușor deloc. E chiar extrem de greu. Pe lângă pregătirea echipei, am avut discuții despre acest subiect. Jucătorii se gândesc la asta. Nu de acum, ci de când a apărut știrea cu licența, de la meciul cu Farul.

Am avut discuții cu președintele. M-a asigurat că vom primi licența. Ne rămâne doar să ne salvăm sportiv. Am avut meciuri în care în tot acest play-out am arătat că suntem peste adversari.

Doresc să prind barajul. Seara asta îmi dă speranțe. Cea mai grea săptămână. I-am conectat la meci. Băieții au arătat spirit de sacrificiu, au făcut față cu brio jucătorilor valoroși de la FCSB”, a declarat Niculescu.

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

