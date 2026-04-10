Petrila, de partea suporterilor Atacantul de la Rapid contestă modificările propuse pentru Legea 4: „Spectacolul e al fanilor. Nu-l distrugeţi!”

Claudiu Petrila (25 de ani) a vorbit despre amendamentele aduse pentru modificarea Legii 4, care au fost dezbătute și adoptate deja de Senat.

Mai multe cluburi au contestat deja modificările aduse, iar acum Petrila și-a exprimat indignarea față de limitările impuse suporterilor.

Claudiu Petrila: „Spectacolul e al fanilor. Nu-l distrugeţi”

„Nu ştiu ce să zic. Mi-e şi greu să mă pronunţ. Dacă spectacolele pirotehnice pot avea loc după meci, care e farmecul? Ce faci cu artificiile dacă echipa pierde? Fotbalul înseamnă spectacol. Şi asta se datorează în mare parte fanilor din tribună.

Văzusem în alte ţări, cu torţe, fumigene. Da, să nu le dai pe teren, este exclus total. Dar, dacă nu dai în teren nu văd care e problema? Văd în alte ţări, se dau cu artificii, fumigene, artificii, e permis. La noi se ia din farmecul sportului, aşa am senzaţia.

Adică, în mare parte sunt suporterii care dau viaţă. Noi în teren jucăm, dar e important şi ce se întâmplă în tribună. Nu e totuna să joci cu un stadion gol sau să joci cu torţe, cu fumigene în tribune. Este mult mai bine şi pentru noi, e atmosferă.

Aşa, nu ştiu… Mi se pare că sunt nişte legi care n-au nicio logică. Te poate afecta. În mare parte, fanii sunt cei mai importanţi pentru acest sport. Spectacolul e al fanilor. Nu-l distrugeţi”, a spus Petrila, potrivit fanatik.ro.

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida

amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți

posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

