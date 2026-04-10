„Vor să-i dea titlul lui Ronaldo” Ivan Toney și Galeno critică arbitrajul și acuză că lupta la titlu este viciată de arbitri

Ivan Toney (30 de ani), atacantul lui Al-Ahli, a făcut mai multe acuzații grave, după ce echipa sa a remizat cu Al-Fayha, scor 1-1, în etapa #29 a primei ligi din Arabia Saudită.

Atacantul englez a răbufnit după ce echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj și a dat de înțeles că titlul îi este pregătit lui Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney, acuzații grave: „Cum poate un arbitru să facă așa ceva?”

Atacantul de la Al-Ahli a vorbit despre deciziile de arbitraj din campionatul saudit și a dat de înțeles că lupta la titlu este influențată de arbitri.

El susține că un arbitru i-a dat un sfat șocant când a încercat să discute cu acesta.

„Când am încercat să vorbim cu arbitrul, ne-a spus să ne concentrăm pe Liga Campionilor. Cum poate un arbitru să spună așa ceva?

Dacă vrei să merg mai departe, pot să fac asta, dar s-ar putea să intru în bucluc. Totuși, sunt un om care spune lucrurile așa cum sunt.

Pe tot parcursul sezonului, a fost o dezavantajare clară”, a declarat Toney, conform thesun.uk.

Când a fost întrebat cine beneficiază de aceste greșeli, Toney a declarat: „Știm cu toții cine”, aluzie clară la Cristiano Ronaldo.

Faptul că arbitrul ne-a spus să ne concentrăm pe o altă competiție în timp ce verificarea VAR era în desfășurare este prea de tot pentru mine. Adăugați la asta faptul că arbitrul a fost de acord că primul gol a fost penalty în minutul 90+, ca și cum ar ajuta. Probabil sunt personajul negativ pentru că spun adevăruri și subliniez decizii discutabile sau arbitraje de rahat. Ivan Toney

Galeno, colegul de echipă al lui Ivan Toney a comentat și el pe Instagram despre greșelile de arbitraj comise împotriva echipei sale:

„Dați-le trofeul, asta vor, vor să ne elimine din campionat prin orice mijloace, vor să dea trofeul unei singure persoane, o lipsă totală de respect pentru clubul nostru”.

Luptă în trei pentru titlu în Arabia Saudită

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, trei echipe luptă pentru titlu în Arabia Saudită: Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, Al-Hilal, și Al-Ahli, gruparea la care evoluează Toney.

Al-Nassr ocupă primul loc în clasament, cu 70 de puncte acumulate, în timp ce Al-Hilal se află pe poziția secundă, cu două puncte mai puțin acumulate.

Al-Ahli se află pe locul al treilea, cu 66 de puncte. Atât Al-Hilal cât și Al-Ahli au un meci mai mult disputat față de Al-Nassr.

