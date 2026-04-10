„Campionul secolului” VIDEO+FOTO: Beșiktaș l-a omagiat superb pe Mircea Lucescu, la meciul cu Antalyaspor

Mircea Lucescu a fost omagiat în mod deosebit la partida dintre Beșiktaș și Antalyaspor.

Cele două formații s-au întâlnit, vineri, în etapa #29 din campionatul Turciei, iar fosta sa formație i-a oferit un omagiu antrenorului român, care a aducea titlul echipei acum 23 de ani.

Beșiktaș, omagiu impresionant pentru Mircea Lucescu

La două săptămâni distanță după ce Mircea Lucescu a condus naționala României împotriva Turciei pe același stadion, Beșiktaș a făcut un gest minunat în memoria fostului selecționer, la duelul cu Antalyaspor.

Jucătorii echipei au ieșit la încălzire cu un banner pe care era scris mesajul: „Nu te vom uita niciodată, campionul secolului”.

Beşiktaşlı futbolcular Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına “Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu…” yazılı pankartla çıktı. pic.twitter.com/nwfZYb7zyg — Sporxtv (@sporxtv) April 10, 2026

Fotbaliștii au apărut îmbrăcați cu tricouri negre, pe care era imprimat același mesaj, alături de 3 poze cu Lucescu, într-un colaj.

Înaintea partidei, Sergen Yalcin, antrenorul lui Beșiktaș, a transmis un mesaj emoționant despre „Il Luce”, alături de care a cucerit două titluri în Turcia.

„Am devenit campioni atât la Galatasaray, cât și la Beșiktaș. A fost o persoană foarte bună, cineva pe care l-am prețuit și l-am respectat foarte mult. Dumnezeu să aibă milă de el. Condoleanțe familiei sale îndurerate.

Lumea fotbalului a pierdut o persoană foarte importantă. A fost un om foarte bun. A avut mare grijă de mine, m-a tratat ca un tată. Am pierdut o figură importantă, dar viața se termină la un moment dat, se va termina pentru toată lumea”, a declarat Sergen Yalcin, potrivit star.com.tr.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport