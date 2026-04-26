DINAMO - RAPID. Debutul pe care nu și-l dorește nimeni la seniori. Adrian Briciu, 18 ani, l-a înlocuit în minutul 4 pe accidentatul Aioani în poarta Rapidului.

În minutul 39, Briciu a scăpat mingea în poartă la lovitura de cap a lui Milanov, după cornerul lui Armstrong. Autogol. Era 1-0 pentru Dinamo.

Ce șansă a avut Adrian Briciu să debuteze în Liga 1 la Rapid. La 18 ani, în play-off, într-un derby cu Dinamo, pe Arena Națională!

Și ce neșansă pentru tânărul portar să greșească tocmai la acest meci!

Briciu, debut în locul accidentatului Aioani. Fără grji o jumătate de oră

Nu se gândea că va juca duminică seară. Nici Costel Gâlcă nu-și imagina că îl va pierde pe titularul Marian Aioani după numai patru minute. Dar s-a întâmplat.

A ieșit Aioani, goalkeeper de lotul naționalei, și a intrat un puști debutant.

Mai mult de jumătate de oră, Briciu nu a avut probleme. Doar o minge cadrată, a lui Pușcaș, dar ușoară și pe centru, chiar pe direcția lui.

Briciu a scăpat mingea printre picioare la gol. 1-0 , Dinamo!

A venit însă minutul 39 și gafa lui a modificat tabela în prima repriză după lovitura de colț a lui Dinamo.

Armstrong a executat cornerul, tare, cu efect interior, și Milanov, venit lansat, a lovit mingea puternic cu capul, spre poartă.

Teoretic, nu ar fi trebuit să-i dea dureri de cap tânărului Briciu. Dar lipsa de experiență, presiunea, importanța jocului, plus tăria șutului, toate l-au făcut să greșească.

Portarul a scăpat balonul din mâini, printre picioare, în plasă.

Autogolul lui Briciu la mingea lui Milanov. 1-0 pentru Dinamo la pauză.

