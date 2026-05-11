„Ne surprinde orice în ziua de azi”  Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a anunțat că pleacă: „Acum o săptămână spunea că face echipă”

Metaloglobus - Hermannstadt 2-2. Claudiu Rotar, finanțatorul sibienilor, a reacționat după ce antrenorul Dorinel Munteanu (57 de ani) și-a anunțat plecarea de la echipă la finalul acestui sezon.

Dorinel Munteanu a făcut anunțul la finalul partidei din etapa 8 din play-out, fiind extrem de dezamăgit de rezultat.

Claudiu Rotar, după ce Munteanu a anunțat că pleacă: „Ce pot să fac?”

Claudiu Rotar a reacționat după ultimele declarații ale lui Dorinel Munteanu și a precizat:

„Am auzit, dar nu am apucat să văd declarația lui. Ce pot să fac? Înseamnă că ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control... el știe.

Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor.

(n.r. vă surprinde această decizie?) La cum am jucat, ne surprinde orice în ziua de azi”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

Dorinel Munteanu a preluat-o pe Hermannstadt în luna decembrie a anului trecut, în locul lui Marius Măldărășanu.

Sub comanda lui Munteanu, formația sibiană a înregistrat 5 victorii, 6 egaluri și 10 înfrângeri.

Dorinel Munteanu: „Sunt ultimele mele meciuri la echipă”

Tehnicianul lui Hermannstadt a vorbit despre jocul slab al echipei sale și a dat de înțeles că există probleme mari la Sibiu, atât din punct de vedere al echipei, cât și administrativ.

„Fără niciun fel de agresivitate, fără niciun fel de determinare. Un joc apatic, parcă am venit în vacanță, deși pentru noi era un joc extrem de important. Sigur, mă gândesc la echipă, la următoarele etape.

Nu am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.

Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape (n.r. - ultimul meci din play-out + cele două de baraj) pentru mine la Sibiu”, a declarat Dorinel Munteanu, la Prima Sport.

Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător și voi face tot posibilul să salvăm echipa. Așa se întâmplă când lucrurile au decurs cum au decurs încă de la început. Nu vreau să spun mai multe, mi le asum. Cred că unii dintre jucători merită mai mult, merită să rămână în Superliga. Dorinel Munteanu, antrenor Hermannstadt

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire

