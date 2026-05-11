- FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Darius Olaru a fost nemulțumit de arbitrajul lui George Roman luni seară, în prima repriză a meciului de play-out din Ghencea.
- Mijlocașul i-a reproșat „centralului” tacklingurile agresive ale adversarilor. În minutul 25, a cerut ajutorul staff-ului medical.
O primă repriză disproporționată luni seară, pe Ghencea, la FCSB - Unirea Slobozia.
O echipă așteaptă barajul european de pe primul loc al play-out-ului. Cealaltă încearcă să se salveze pe teren, dar i s-a refuzat deja licența pentru sezonul viitor de Liga 1. Ultima speranță, slabă, e TAS.
Olaru, primul la proteste, deranjat de jocul tare al Unirii
Chiar și cu această diferență, la pauză a fost 0-0, pentru că mijlocașii și atacanții roș-albaștri nu s-au concentrat la finalizare. Spații au avut, însă șutul sau ultima pasă nu a funcționat.
Darius Olaru, de obicei sufletul FCSB, a fost 45 de minute contra Unirii primul la proteste, cerând mereu arbitrului George Roman faulturi și cartonașe galbene împotriva adversarilor.
Arbitrul a lăsat jocul să continue, a ignorat toate cererile lui Olaru
La fiecare tackling mai tare, era pe jos, urlând pentru a fi auzit. Se rostogolea în iarbă.
„Centralul” a lăsat de cele mai multe ori jocul să continue. FCSB putea profita de acțiuni, iar atacurile galben-albaștrilor nu erau atât de agresive.
În minutul 25, după un duel la mijlocul terenului, Olaru a rămas întins pe gazon. Arbitrul nu a oprit nici atunci jocul. A fluierat doar faultul ulterior, asupra lui Tănase.
Olaru s-a ridicat, a testat genunchiul și a reintrat
Căpitanul a cerut ajutorul staffului medical. Acuza dureri la genunchiul stâng.
În cele din urmă, după un minut, Olaru s-a ridicat, a flexat puțin piciorul să testeze mobilitatea genunchiului și a reintrat.
N-a mai avut probleme până la pauză.