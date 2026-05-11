Olaru, o repriză pe jos! Căpitanul FCSB s-a plâns 45 de minute, urlând și protestând la fiecare duel mai tare cu apărătorii Sloboziei +47 foto
Darius Olaru a testat genunchiul stâng și a reintrat pe teren. Foto: Raed Krishan
Superliga

Olaru, o repriză pe jos! Căpitanul FCSB s-a plâns 45 de minute, urlând și protestând la fiecare duel mai tare cu apărătorii Sloboziei

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 22:06
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Darius Olaru a fost nemulțumit de arbitrajul lui George Roman luni seară, în prima repriză a meciului de play-out din Ghencea. 
  • Mijlocașul i-a reproșat „centralului” tacklingurile agresive ale adversarilor. În minutul 25, a cerut ajutorul staff-ului medical. 

O primă repriză disproporționată luni seară, pe Ghencea, la FCSB - Unirea Slobozia.

O echipă așteaptă barajul european de pe primul loc al play-out-ului. Cealaltă încearcă să se salveze pe teren, dar i s-a refuzat deja licența pentru sezonul viitor de Liga 1. Ultima speranță, slabă, e TAS.

Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Citește și
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Citește mai mult
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia

Olaru, primul la proteste, deranjat de jocul tare al Unirii

Chiar și cu această diferență, la pauză a fost 0-0, pentru că mijlocașii și atacanții roș-albaștri nu s-au concentrat la finalizare. Spații au avut, însă șutul sau ultima pasă nu a funcționat.

Darius Olaru, de obicei sufletul FCSB, a fost 45 de minute contra Unirii primul la proteste, cerând mereu arbitrului George Roman faulturi și cartonașe galbene împotriva adversarilor.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, a ignorat toate cererile lui Olaru

La fiecare tackling mai tare, era pe jos, urlând pentru a fi auzit. Se rostogolea în iarbă.

„Centralul” a lăsat de cele mai multe ori jocul să continue. FCSB putea profita de acțiuni, iar atacurile galben-albaștrilor nu erau atât de agresive.

În minutul 25, după un duel la mijlocul terenului, Olaru a rămas întins pe gazon. Arbitrul nu a oprit nici atunci jocul. A fluierat doar faultul ulterior, asupra lui Tănase. 

Darius Olaru FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Darius Olaru FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Darius Olaru FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Olaru s-a ridicat, a testat genunchiul și a reintrat

Căpitanul a cerut ajutorul staffului medical. Acuza dureri la genunchiul stâng.

În cele din urmă, după un minut, Olaru s-a ridicat, a flexat puțin piciorul să testeze mobilitatea genunchiului și a reintrat.

N-a mai avut probleme până la pauză. 

FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (47 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+47 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Radu, peste Oblak și Courtois Portarul naționalei, cel mai bun sezon al carierei: „Tipul ăla nebun care vede lumea cu susul în jos”
Stranieri
16:43
Radu, peste Oblak și Courtois Portarul naționalei, cel mai bun sezon al carierei: „Tipul ăla nebun care vede lumea cu susul în jos”
Citește mai mult
Radu, peste Oblak și Courtois Portarul naționalei, cel mai bun sezon al carierei: „Tipul ăla nebun care vede lumea cu susul în jos”
„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei
Stranieri
12:13
„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei
Citește mai mult
„Păianjenul” Hindrich FOTO-VIDEO. Unul dintre debutanții aflați pe lista lui Hagi la națională, trei superparade la ultimul joc al Legiei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
liga 1 arbitraj Unirea Slobozia fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share