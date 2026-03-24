„Cine nu îi aplaudă e împotriva lor” Legenda lui Dinamo îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu: „Să aducă jucători buni, nu nonvalori care iau bani”

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, i-a oferit un răspuns lui Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”.

lui Dinamo, i-a oferit un răspuns lui Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”. Nicolescu afirmase că nu vede în fostul fotbalist o voce care ajută clubul în acest moment, din cauza lucrurilor spuse de Vaișcovici.

Oficialul lui Dinamo a subliniat că îl deranjează faptul că persoane apropiate de club critică deschis echipa și a comparat situația cu alte echipe, unde foștii jucători ar evita sa vorbească negativ despre clubul lor.

Claudiu Vaișcovici, răspuns pentru Andrei Nicolescu: „Cine nu îi aplaudă, e împotriva lor”

Întrebat de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport, despre comentariile lui Nicolescu, fostul atacant al lui Dinamo a răspuns:

„Știi ce se întâmplă? Cine nu îi aplaudă înseamnă că e împotriva lor. Eu tot ceea ce spun și tot ceea ce comentez vreau să fie spre binele lui Dinamo, să se trezească, să facă ceva, să aducă niște jucători de valoare, nu nonvalori care iau bani. Rezultate nu o să fie.

Se pricepe foarte bine la fotbal, încât cei care bagă bani îi dau dumnealui banii să aducă jucători de valoare. S-a văzut până acum. Nu?

Eu spun părerea mea, nu mă bat cu pumnul în piept că am și dreptate. Eu spun părerea mea. Dacă părerea mea deranjează, înseamnă că e ceva acolo”, a declarat Vaișcovici la Prima Sport.

1987-1990 a fost perioada în care a evoluat Claudiu Vaișcovici la Dinamo, perioadă în care echipa a avut performanțe notabile în Europa. În sezonul 1987/88, Dinamo a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, fiind eliminată de Sampdoria (1-1 acasă, 0-0 în Italia). Golul de la București a fost marcat de Vaișcovici. În sezonul 1989/90, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor, unde a pierdut dubla cu Anderlecht (2-0 la general pentru belgieni)

Fostul atacant și-a susținut pozițiile anterioare și a criticat forma în care se află Adrian Mazilu și Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo.

„Și de Mazilu, că a avut răbdare. Bun, are clubul răbdare cu tine, dar cât să aibă? Am spus și de Cîrjan că e în picaj de 4-5 meciuri, dar spun de mai mulți dacă e să îi luăm, să îi analizăm pe fiecare în parte.

Dumnealui nu are ce să îmi reproșeze mie de ultimele 5 meciuri, că sunt 5 înfrângeri. Nu?”, a mai spus Vaișcovici.

Ultimele 5 meciuri jucate de Dinamo în Liga 1:

21 februarie : Rapid - Dinamo 2-1 (sezonul regulat)

: Rapid - Dinamo 2-1 (sezonul regulat) 1 martie : Dinamo - FC Argeș 0-1 (sezonul regulat)

: Dinamo - FC Argeș 0-1 (sezonul regulat) 9 martie : CFR - Dinamo 2-0 (sezonul regulat)

: CFR - Dinamo 2-0 (sezonul regulat) 14 martie : Rapid - Dinamo 3-2 (play-off)

: Rapid - Dinamo 3-2 (play-off) 19 martie: Dinamo - U Craiova 0-1 (play-off)

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre Cosmin Vaișcovici

„Eu nu sunt de acord că domnul Vaișcovici e o prezenţă pozitivă pentru Dinamo, din ceea ce declară şi cum declară. Asta e părerea mea, îmi cer scuze.

Văd oameni care sunt aproape de celelalte cluburi, care niciodată, indiferent de situaţie, nu vorbesc într-o manieră agresivă despre ce se întâmplă la clubul lor de suflet. Pentru mine e oarecum dureros”, a declarat Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

