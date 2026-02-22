„Pune bariere în calea fanilor!” Ultrașii giuleșteni, noi acuzații la adresa conducerii Rapidului: „Nu înțelege spiritul clubului”. Ce i-a enervat +31 foto
Dan Șucu și Victor Angelescu
„Pune bariere în calea fanilor!” Ultrașii giuleșteni, noi acuzații la adresa conducerii Rapidului: „Nu înțelege spiritul clubului”. Ce i-a enervat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 12:11
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 12:11
  • RAPID - DINAMO 2-1. Ultrașii din facțiunea Original 1923 au pus la zid conducerea giuleștenilor.

Într-un comunicat emis pe contul de Instagram, grupul care s-a separat în toamna lui 2024 de Peluza Nord și s-a mutat la Peluza Sud acuză conducerea clubului Rapid de atitudine sfidătoare în ceea ce privește relația cu suporterii.

RAPID - DINAMO 2-1. Ultrașii giuleșteni, noi acuzații la adresa conducerii: „Pune bariere în calea fanilor”

Concret, aceștia au fost nemulțumiți de faptul că inelul doi de pe Arena Națională nu a fost deschis până la startul meciului.

Pentru a-și arăta nemulțumirea, alături de mesajul postat pe rețelele de socializare, ultrașii au adăugat și un videoclip din conferința de presă a lui Alexandru Dobre, în care giuleștenii promovau site-ul de unde suporterii își pot procura bilete pentru meciul cu Dinamo.

„Peluza Sud Rapid blamează din nou atitudinea sfidătoare și reaua-voință de care conducerea clubului continuă să dea dovadă în raport cu propriii suporteri.

Deși am primit promisiuni ferme că inelul 2 al stadionului va fi deschis, suporterii putându-și achiziționa bilete în locul unde noi ne-am poziționat constant de-a lungul timpului, realitatea din ziua meciului a fost cu totul alta: până la ora startului, inelul 2 a rămas închis, iar abonaților și suporterilor li s-a refuzat accesul în zona solicitată, în ciuda deschiderii noastre spre dialog.

O conducere care pune bariere în calea fanilor în loc să-i atragă lângă echipă este o conducere care nu înțelege spiritul acestui club.

Rezultatul? O prezență neobișnuit de scăzută la un derby de o importanță crucială în campionat și tensiuni inutile create de cei care ar trebui să gestioneze, nu să dezbine.

Clubul ne stinge lumina încă de la conferința de presă premergătoare meciului!

Respectați suporterii Rapidului si echipa! Ahoe!”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Instagram a grupării Original.1923

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Nu este primul mesaj de acest gen transmis de Ultrașii facțiunii Original 1923.

În septembrie 2025, în urma eșecului cu Hermannstadt (1-2), primul de pe teren propriu al favoriților din acest sezon, au contestat conducerea clubului, după ce au intrat în conflict cu Jandarmeria, iar forțele de ordine le-ar fi confiscat majoritatea materialelor cu care doreau să intre pe stadion.

Atunci, cei puși la zid au fost Adrian Olariu (șef de securitate) și Daniel Carciug (directorul comercial și organizatorul de meciuri).

Ultrașii facțiunii Original 1923 sunt recunoscuți drept cei care l-au contestat pe Marius Șumudică înainte de revenirea antrenorului în Giulești, afișând în peluză bannere ironice, cu declarații mai vechi ale acestuia:

  • „Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2 pentru că am o carieră în spate”
  • „Rapidistul Șumudică a murit”
Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică
Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică

Galerie foto (5 imagini)

Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică
+5 Foto
VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
dinamo rapid superliga original
