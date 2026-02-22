Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv

Al-Nassr - Al Hazem 4-0. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost autorul unei „duble” în partida de sâmbătă, din runda #23 a campionatului saudit.

Absent în 4 din precedentele 5 meciuri disputate de echipa sa, inclusiv unul din Liga Campionilor Asiei 2, Ronaldo a revenit în formă maximă la duelul din prima ligă a Arabiei Saudite.

Al-Nassr - Al Hazem 4-0 . Cristiano Ronaldo, încă două goluri

Starul lusitan a deschis scorul încă din minutul 13 pentru formația sa, după ce a pătruns în careu, în urma unei pase primite de la Kingsley Coman, reușind apoi să trimită pe lângă portar, din colțul careului de 6 metri.

Golul a fost anulat inițial pentru ofsaid, iar apoi a fost validat după intervenția VAR.

Același Coman a marcat și el după alte 17 minute, pentru ca în minutul 79 al partidei să mai paseze încă o dată decisiv, la a doua reușită a lui Ronaldo, care a încris dintr-o poziție similară cu cea de la primul gol.

Cristiano Ronaldo a ajuns astfel la borna 964 și continuă cursa pentru golul cu numărul 1.000, având nevoie de încă 36 de reușite.

Anterior, Ronaldo a refuzat să joace timp de 3 partide, fiind nemulțumit de modul în care Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite gestionează situația la clubul său, comparativ cu alte cluburi rivale pe care le mai administrează, inclusiv Al-Hilal.

Acum, portughezul a afirmat că nu-și dorește să părăsească țara, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Eu aparțin Arabiei Saudite. Vreau să CONTINUI aici. Este o țară care m-a primit cu brațele deschise, precum și pe familia și prietenii mei. Sunt fericit aici și vreau să continui aici. Cristiano Ronaldo, atacant Al-Nassr

În prezent, Al-Nassr este lider în campionat, la un punct peste rivala Al-Hilal, care a remizat sâmbătă, scor 1-1, cu Al-Ittihad.

VIDEO. Rezumatul partidei Al-Nassr - Al Hazem 4-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport