Amenințată cu moartea! Fanii catalani au hărțuit-o pe partenera lui Marc Cucurella dintr-un motiv stupid

Claudia Rodriguez, partenera lui Marc Cucurella (28 de ani), a fost hărțuită și chiar amenințată cu moartea, după ce jucătorul spaniol s-a transferat la Real Madrid.

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„Los blancos” l-au prezentat pe noul fundaș al echipei în urmă cu câteva zile, însă transferul i-a iritat la maximum pe fanii Barcelonei, având în vedere că fotbalistul a fost crescut la juniorii catalanilor.

Claudia Rodriguez, partenera lui Marc Cucurella, a fost amenințată cu moartea

Partenera fotbalistului s-a bucurat în mediul online în urma transferului lui Cucurella, în contextul în care acesta a ajuns la clubul ei preferat din copilărie.

Ulterior, publicația spaniolă Sport a informat că Rodriguez a primit numeroase amenințări cu moartea și a fost hărțuită pe internet de către fanii catalani, care nu au primit bine vestea transferului unui jucător crescut chiar de Barcelona, potrivit abola.pt.

„Este foarte greu să-i spui «nu» lui Real Madrid. A fost decizia potrivită pentru mine”, transmitea Marc Cucurella, după transfer.

Întrebată cum s-a desfășurat transferul și cum a primit vestea, partenera fotbalistului a transmis:

„Fiind concentrați pe Campionatul Mondial… probabil că încă nu am reușit să procesăm totul. Dar sunt foarte fericită pentru el, iar Cucurella este și el foarte fericit.

Reprezentanții ne-au sunat pe amândoi prin apel video și ne-au spus că există o ofertă din partea celor de la Real Madrid, iar ambele echipe ajunseseră deja la un acord.

Am fost întotdeauna o fană a celor de la Real Madrid și nu am ascuns niciodată acest lucru. Așa am fost crescută acasă. De când sunt într-o relație cu Cucurella, totul se vede altfel, pentru că voi susține întotdeauna echipa la care joacă el”, a transmis Claudia Rodriguez.

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