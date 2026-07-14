FIFA pregătește un spectacol special înainte de începerea finalei Campionatului Mondial, care va avea loc duminică, de la ora 22:00.

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Turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, primul din istorie cu 48 de participante, se apropie de final.

Anglia și Argentina se vor duela pentru a obține dreptul de a înfrunta Spania în finala care va avea loc pe New York/New Jersey Stadium.

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Spectacolul pregătit de FIFA pentru finala CM 2026

Înainte de începerea ultimului act al turneului final, FIFA va organiza o ceremonie care marchează sfârșitul CM 2026.

Spectacolul va reuni nume importante din muzică și divertisment, printre care se numără Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dar și creatorul de conținut IShowSpeed.

În plus, artista Jennifer Hudson, câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony, va interpreta imnul Statelor Unite ale Americii.

Ceremonia este organizată în colaborare cu Balich Wonder Studio și va celebra pasiunea, emoția și spiritul care au definit cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial.

FIFA a anunțat că în zilele următoare vor fi anunțați și alți artiști și invitați speciali.

„Continuând spiritul ceremoniilor de deschidere, care au întâmpinat lumea pe cea mai mare scenă a fotbalului din Canada, Mexic și Statele Unite, ceremonia de închidere va încheia într-un mod simbolic povestea Cupei Mondiale 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de startul mult așteptatului meci care va desemna campioana acestui turneu revoluționar”, a declarat Heimo Schirgi, directorul operațional al CM 2026.

Suporterii care și-au achiziționat bilete pentru finala CM 2026 au fost rugați să ajungă la stadion mult mai repede deoarece spectacolul va începe cu 90 de minute înainte de începerea partidei.

Ce se va întâmpla la pauza finalei

Finala CM 2026 va include și o premieră: va exista un spectacol și la pauza partidei, pentru prima oară în istorie! Justin Bieber va fi unul dintre capetele de afiș ale spectacolului, alături de Madonna, Shakira și trupa BTS.

Evenimentul de la pauză va susține FIFA Global Citizen Education Fund, o inițiativă care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru a facilita accesul copiilor din întreaga lume la educație și la oportunități de a practica fotbalul, conform fifa.com.

Pe scenă vor mai urca și Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus și Coldplay.

50 de milioane de dolari este suma care a fost deja strânsă, care include și câte un dolar donat la fiecare bilet vândut pentru meciurile de la CM 2026

Spectacolul va dura aproximativ 11 minute și va readuce în prim-plan melodia „Dai, Dai”, lansată de Burna Boy, împreună cu Shakira.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat:

„Când vorbim despre ceea ce are nevoie lumea, nimic nu este mai important decât educația.

Suntem mândri că Justin Bieber li se alătură Madonnei, Shakirei și trupei BTS în calitate de cap de afiș al spectacolului din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund și al misiunii noastre de a extinde accesul copiilor din întreaga lume la educație de calitate și la oportunități de a practica fotbalul.

De asemenea, Burna Boy, Gustavo Dudamel și PS22 Chorus, alături de Coldplay, vor avea un rol esențial în transmiterea unui mesaj puternic de unitate și speranță către miliarde de oameni din întreaga lume.

În timp ce planeta se va reuni pentru cel mai important meci de fotbal din istorie, pe 19 iulie 2026, pe New York New Jersey Stadium, acest spectacol revoluționar, conceput de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, va celebra fotbalul, muzica și valorile care ne unesc, lăsând o moștenire ce va dăinui dincolo de fluierul final”, a spus Infantino, conform sursei citate.

Cupa Mondială reunește lumea într-un mod în care nimic altceva nu o poate face. Sunt recunoscător că fac parte din acest spectacol din pauza finalei și cu atât mai mult că știu că evenimentul contribuie deja la extinderea accesului copiilor din întreaga lume la educație. Justin Bieber

Evenimentul din pauza finalei CM 2026 este realizat de Global Citizen, în parteneriat cu Live Nation și Done + Dusted.

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00

Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00

Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

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