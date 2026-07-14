„Profesionist, atletic și inteligent” Gnahore s-a prezentat fanilor FCSB » Ce fost dinamovist l-a convins să semneze +50 foto
Eddy Gnahore. Foto: captură Facebook / FCSB
Superliga

„Profesionist, atletic și inteligent” Gnahore s-a prezentat fanilor FCSB » Ce fost dinamovist l-a convins să semneze

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 19:38
  • Eddy Gnahore (32 de ani) a fost prezentat într-un clip publicat de FCSB, în care a răspuns la mai multe întrebări rapide despre el și noua sa echipă.
  • Mijlocașul a trecut la roș-albaștri după despărțirea de Dinamo, club pentru care a fost unul dintre oamenii importanți ai ultimelor sezoane.
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FCSB a anunțat că Gnahore va purta tricoul cu numărul 8, iar fotbalistul francez s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

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Gnahore s-a prezentat fanilor FCSB: „Profesionist, atletic și inteligent”

Mijlocașul ajunsese la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract de la Ascoli, iar în tricoul „câinilor” a adunat 96 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive.

Gnahore a semnat cu FCSB pe două sezoane și ar urma să aibă un salariu lunar de 25.000 de euro.

Într-un clip publicat după prezentare fotbalistul a fost întrebat dacă are o poreclă: „Nu, Eddie e suficient de scurt”, a răspuns noul mijlocaș al celor de la FCSB.

Gnahore s-a descris în trei cuvinte: „profesionist, atletic și inteligent”.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Fotbalistul a spus că primul coleg cu care a vorbit înaintea transferului a fost Dennis Politic, fostul jucător al lui Dinamo ajuns și el la FCSB.

Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, a adunat doar 24 de meciuri la FCSB, înainte să fie împrumutat la FC Hermannstadt, unde a mai jucat 8 partide.

Întrebat pe cine abia așteaptă să cunoască din noul vestiar, francezul a spus:

„Pe toți, sincer. Par băieți buni, așa că abia aștept să-i cunosc pe toți”, a spus Gnahore.

Gnahore a mai răspuns și altor întrebări rapide:

Artistul preferat?

Probabil Drake.

Melodia preferată?

„Changes”, de la Tupac.

Ce mănânci când te abați de la dietă?

E greu de ales. Probabil un burger.

Ce pasiune ai în afara fotbalului?

Probabil șahul.

Ce job ai fi vrut să ai, dacă nu exista fotbalul?

Pilot.

Idolul tău în fotbal?

Zinedine Zidane.

Spune-ne ceva în limba ta maternă.

„Venez au stade!”, adică „Haideți la stadion!”.

Un lucru care te face fericit?

Să fiu sănătos.

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