Superstaruri la finala CM 2026 Cele mai mari vedete de pe planetă au participat meciul anului, Spania - Argentina » Lista impresionantă a vedetelor

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina a „convocat” pe MetLife Stadium un număr impresionant de vedete din sport, muzică, film și divertisment.

În tribunele arenei din New Jersey au fost văzuți Beyonce și Jay-Z, Timothee Chalamet, Kylie Jenner, David și Victoria Beckham, Serena Williams, Ronaldo Nazario și Ronaldinho, printre multe alte nume cunoscute.

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Numeroase vedete din sport, muzică, film și divertisment, dar și nume importante din lumea fotbalului, au fost prezenți în tribunele arenei de aproximativ 82.500 de locuri.

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Mai multe legende ale fotbalului au fost prezente la marele meci. Ronaldinho și Ronaldo Nazario au fost văzuți inclusiv în timpul show-ului din pauză, alături de Madonna.

David Beckham a asistat la finală împreună cu soția sa, Victoria Beckham.

Au mai fost văzuți schioarea Lindsey Vonn, patinatorul Ilia Malinin și jucătorul de fotbal american Jaxson Dart.

Din lumea tenisului au fost prezenți Serena Williams și Carlos Alcaraz.

🫡 Grand Slam champs Serena Williams & Carlos Alcaraz locked in.#WorldCup pic.twitter.com/XZsshdFiSU — DAZN Football (@DAZNFootball) July 19, 2026

Printre vedetele sportului american s-au numărat Dwyane Wade, Patrick Mahomes și Victor Wembanyama.

Finala a adus la New Jersey unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală. În tribune au fost văzuți Jay-Z, Beyonce, Dua Lipa, Pharrell Williams și Mick Jagger.

Tom Cruise a fost una dintre cele mai vizibile apariții. Actorul a susținut și un discurs în cadrul ceremoniei de dinaintea finalei, care a fost criticat dur.

În tribune au mai fost văzuți Timothee Chalamet, Matt Damon, Anya Taylor-Joy, Richard Gere, Javier Bardem, Adrien Brody, Julia Garner și Jon Hamm.

Timothee Chalamet a venit alături de partenera sa, Kylie Jenner, cei doi fiind fotografiați împreună la stadion. Printre alte nume din divertisment s-au aflat Will Ferrell, Kevin Hart, Jason Sudeikis și Trevor Noah.

The celebrities are out in force at the World Cup final 🏆 pic.twitter.com/mGvn24JpLH — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 19, 2026

Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS și Burna Boy au participat la primul show organizat vreodată în pauza unei finale de Cupă Mondială. Lor li s-au alăturat Coldplay și corul PS22.

Înaintea meciului au urcat pe scenă Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Post Malone și Swae Lee. Jennifer Hudson a interpretat imnul Statelor Unite, iar streamerul IShowSpeed a avut, de asemenea, un moment în cadrul ceremoniei.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a asistat la meci împreună cu Melania Trump, iar prezența lor a determinat măsuri suplimentare de securitate.

Lista numelor mari văzute la finală:

Sport : David Beckham, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Tom Brady, Rob Gronkowski, Odell Beckham Jr., Jalen Brunson, Draymond Green, Tyrese Haliburton, James Harden, Lindsey Vonn, Ilia Malinin, Jaxson Dart, Dwyane Wade, Patrick Mahomes, Victor Wembanyama și Steph Curry.

: David Beckham, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Tom Brady, Rob Gronkowski, Odell Beckham Jr., Jalen Brunson, Draymond Green, Tyrese Haliburton, James Harden, Lindsey Vonn, Ilia Malinin, Jaxson Dart, Dwyane Wade, Patrick Mahomes, Victor Wembanyama și Steph Curry. Muzică : Jay-Z, Beyonce, Dua Lipa, Pharrell Williams, Mick Jagger, Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin/Coldplay, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Post Malone, Swae Lee, Jennifer Hudson, Rihanna, Drake și Stormzy.

: Jay-Z, Beyonce, Dua Lipa, Pharrell Williams, Mick Jagger, Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin/Coldplay, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Post Malone, Swae Lee, Jennifer Hudson, Rihanna, Drake și Stormzy. Film și televiziune : Tom Cruise, Timothée Chalamet, Matt Damon, Anya Taylor-Joy, Richard Gere, Javier Bardem, Adrien Brody, Julia Garner, Jon Hamm, Jason Sudeikis, Will Ferrell, Kevin Hart, Trevor Noah, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland și Cillian Murphy.

: Tom Cruise, Timothée Chalamet, Matt Damon, Anya Taylor-Joy, Richard Gere, Javier Bardem, Adrien Brody, Julia Garner, Jon Hamm, Jason Sudeikis, Will Ferrell, Kevin Hart, Trevor Noah, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland și Cillian Murphy. Divertisment : Kylie Jenner, MrBeast, IShowSpeed, Winnie Harlow, Gayle King, Victoria Beckham și Camille Kostek.

: Kylie Jenner, MrBeast, IShowSpeed, Winnie Harlow, Gayle King, Victoria Beckham și Camille Kostek. Politică: Donald Trump, Melania Trump, Mark Carney și Claudia Sheinbaum.

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