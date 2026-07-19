Paco Gonzalez, una dintre cele mai cunoscute voci ale jurnalismului sportiv spaniol, a criticat dur jocul Argentinei din finala cu Spania.

Nemulțumit de duritatea intervențiilor din primele minute ale partidei, jurnalistul i-a numit „porci” pe elevii lui Lionel Scaloni.

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Unul dintre primele momente controversate a venit după o intrare a lui Alexis Mac Allister asupra lui Dani Olmo. Arbitrul sloven Slavko Vincic a lăsat jocul să continue fără să-i acorde cartonaș galben argentinianului.

Atac dur la adresa Argentinei în timpul finalei: „Sunt niște porci. Nu-i suport”

Ulterior, Nicolas Tagliafico a avut două dueluri dure cu Lamine Yamal.

În acel moment, Paco Gonzalez a răbufnit în timpul transmisiunii:

„Dacă pot comite trei faulturi în aceeași fază, o vor face. Orice e permis. Sunt niște porci. Niște escroci, niște bătăuși. Nu-i suport”, a spus acesta, potrivit mundodeportivo.com.

Santiago Canizares, fostul portar al naționalei Spaniei și celălalt comentator al partidei, s-a referit la duelurile dintre Tagliafico și Lamine Yamal.

„Trebuie să insistăm pe partea lui Tagliafico, pentru că își pierde cumpătul”, a spus fostul internațional spaniol.

Duritatea jocului s-a văzut și în statistici. Argentina a încheiat prima repriză cu 9 faulturi comise, cu două mai multe decât Spania.

Spania a stat însă mai bine la capitolul deposedări, cu un procentaj de reușită de 86%, față de 75% pentru argentinieni, conform Flashscore. La intercepții Argentina a avut un mic avantaj, 5-4.

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