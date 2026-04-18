Descoperire șocantă înainte de CM 2026 Peste 1.000 de fragmente osoase, descoperite într-un oraș care va găzdui meciuri de la turneul final

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 13:29
Actualizat: 18.04.2026, ora 13:29
  • Peste 1.000 de fragmente osoase au fost descoperite în apropierea unui lac din Ciudad de Mexico, capitala Mexicului, au anunțat autoritățile locale și un grup de voluntari, cu doar două luni înainte ca orașul să găzduiască meciuri din cadrul CM 2026.
  • Campionatul Mondial din 2026, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în trei țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

O organizație fondată de familii care își caută persoanele dragi a anunțat că descoperirile macabre de lângă Lacul Chalco demonstrează o „realitate devastatoare” și „o criză medico-legală de proporții incalculabile”.

Fragmente osoase descoperite în Ciudad de Mexico

„În timp ce autoritățile vor ca acest lucru să treacă neobservat, familiile vor ca întreaga lume să afle despre tragedia care are loc în capitala țării”, a declarat grupul într-un comunicat, potrivit AFP.

Săptămâna trecută, autoritățile locale au început să efectueze săpături în situl de pe malul lacului din estul orașului Ciudad de Mexico, iar procurorii au anunțat luni că au fost găsite aproximativ 300 de fragmente osoase, despre care cred că ar putea aparține a trei persoane.

Însă grupul de voluntari a dezvăluit că a găsit peste 1.000 de fragmente osoase în și în jurul sitului, inclusiv în zone care fuseseră deja examinate de autorități.

Peste 480.000 de persoane au fost ucise și alte 130.000 au dispărut în războiul împotriva drogurilor din Mexic începând din 2006, când guvernul a mobilizat trupe federale pentru a lupta împotriva cartelurilor.

Un comitet de experți ONU a calificat criza persoanelor dispărute drept o „crimă împotriva umanității”, afirmând că eforturile de recuperare a rămășițelor umane au fost împiedicate de „tăcerea funcționarilor publici”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a criticat raportul, susținând că acesta ignoră noile politici implementate pentru a sprijini familiile persoanelor dispărute.

Vineri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale, activiștii au solicitat ca activitățile de căutare să se desfășoare fără întrerupere până când situl va fi inspectat în întregime.

Atât Ciudad de Mexico, cât și Guadalajara vor găzdui meciuri de la CM 2026, dar protestatari din ambele orașe denunță eșecul guvernului de a investiga în mod corespunzător disparițiile.

Cinci meciuri va găzdui Ciudad de Mexico la CM 2026:

  • Mexic - Africa de Sud, 11 iunie
  • Uzbekistan - Columbia, 17 iunie
  • Cehia - Mexic, 24 iunie
  • Un meci din 16-imi, 30 iunie
  • Un meci din optimi, 5 iulie

ciudad de mexico mexic cm 2026 fragmente osoase
