Lampard, după 25 de ani Eroul lui Coventry, promovată în Premier League. Un sfert de secol în care ajunsese în liga a 4-a!

Frank Lampard, 47 de ani, a realizat ce părea imposibil la un moment dat, să o readucă pe Coventry City în elita Angliei.

Egalul de vineri, 1-1 pe terenul lui Blackburn, a fost echivalent cu promovarea în Premier League.

„Am venit în necunoscut, dar ne-am îndrăgostit de acest loc”, a spus Lampard.

În 2001, când Frank Lampard se pregătea să o părăsească pe West Ham United și să semneze cu Chelsea pentru 13 ani remarcabili ca jucător pe Stamford Bridge (13 trofee, inclusiv Liga Campionilor și Europa League), Coventry încheia pe locul 19 și retrograda din Premier League.

A urmat o perioadă înfiorătoare pentru „Sky Blues”. 25 de ani departe de Premier, un sfert de secol în care punctul cel mai de jos a fost căderea în League Two, în 2017. A patra ligă engleză!

Lampard, de la 17 la locul 1 și promovare. Coventry, iar în Premier!

Acum, tocmai s-a întors în elita insulară. Lampard, 47 de ani, este antrenorul care a realizat această mare performanță.

Pe 28 noiembrie 2024, când a fost chemat Frank de urgență, echipa era pe 17 în Championship, riscând altă retrogradare.

În primăvara lui 2025, Coventry își revenise. După o ascensiune neașteptată, a fost în play-off-ul de promovare. A pierdut semifinala în fața lui Sunderland, însă Lampard a promis că va reuși ce și-a propus în 2026. Și a reușit.

Lampard, în vestiarul fericirii la Coventry Foto: Imago

Vineri, 17 aprilie, egalul cu Blackburn, 1-1 în deplasare, este garanția biletului de Premier League.

E lider, cu 13 puncte înaintea lui Millwall (locul 3), care mai are doar patru etape de jucat în sezonul regulat. Imposibil de ajuns.

Lampard e „Super Frank” și pentru fanii lui Coventry

„Incredibil moment. Să facem asta după 25 de ani… Wow! Wow!”, a exclamat Lampard la Sky Sports.

„Am venit în necunoscut, dar ne-am îndrăgostit de acest loc. Sunt foarte mândru să fiu managerul acestei echipe”.

"This is what it's about"



Frank Lampard reacts to leading Coventry back to the Premier League for the first time in 25 years

Pentru fanii lui Coventry, el e „Super Frank”. Exact cum era pentru fanii lui Chelsea, ca jucător.

